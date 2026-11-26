Мы привыкли думать, что супербактерии — это проблема больничных стен. Но эволюция не признаёт границ. Два недавних исследования показывают: устойчивость микробов перестала быть делом только врачей — теперь это касается каждого. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:

Представьте палату после тщательной уборки. Сияющий пластик, кафель, капли антисептика на коже пациентов. Кажется, бактериям здесь не место. Но американские учёные проанализировали 219 проб с поверхностей в отделениях интенсивной терапии — и нашли тревожную закономерность: 36% из 1400 выделенных бактерий оказались устойчивы к хлоргексидину — популярному и дешевому антисептику, которым обеззараживают всё вокруг.

Исследователи нанесли антисептик на пластик, металл и ламинат — и оказалось, что даже после мытья водой невидимые молекулы хлоргексидина остаются на поверхностях целые сутки. Это не та доза, что убивает наповал. Это идеальный тренажёрный зал для микробов: слабые погибают, а самые сильные — например, синегнойная палочка — привыкают к яду и начинают размножаться. Более того, они обмениваются друг с другом фрагментами ДНК с инструкцией по выживанию, словно отправляя коллегам смс: «Хлоргексидин нам больше не страшен».

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Раковина — главный «штаб» микробов

Учёные проследили путь бактерий и выяснили: главный резервуар — обычная раковина. Брызги воды создают аэрозольное облако, в котором неуязвимые микробы летят по воздуху от слива к кровати и обратно. Вывод неутешителен: мы слишком увлеклись химией. Наносить антисептик на кожу нужно, но бесконтрольное распыление создаёт среду для эволюции супермикробов.

А теперь — побег на волю

Европейские учёные проверили почти 500 образцов фекалий диких животных — городских лис, ворон, сорок и уток. Искали Klebsiella pneumoniae — бактерию, вызывающую тяжёлые пневмонии, сепсис и менингит. И нашли ее у каждой десятой лисицы и у водоплавающих птиц. Но самое страшное — 100% этих бактерий устойчивы к ключевым антибиотикам. Для сравнения: среди человеческих больничных штаммов в Италии таких лишь 19,6%.

Животные при этом не болеют: для здоровой лисы бактерия — мирный попутчик, иммунитет держит её в узде. Лиса — идеальный «транспорт»: не болеет, гуляет, рассеивает гены устойчивости с помётом по полям, водоёмам и паркам. Но стоит этому «пассажиру» пересесть в ослабленный человеческий организм — и он превращается в агрессора, против которого у врачей почти не осталось оружия.

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Что это значит для нас?

1. Супербактерии — уже не только больничная история. Они в городе, в парке, у водоёма. Это вопрос чистой воды, сточных вод и того, как мы обращаемся с природой.

2. Лечиться станет сложнее. Если инфекцию вызывает такой микроб, привычные антибиотики могут не сработать. А новых лекарств появляется мало.

3. Главный урок — использовать химию с умом. Не заливать всё хлоргексидином, а делать ставку на вентиляцию, циркуляцию воздуха и точечное применение средств.

4. Это касается каждого. Мыть руки нужно. Но бесконтрольно распылять антисептик вокруг себя — значит своими руками тренировать неуязвимых микробов.

Бактерии объединяют планету в единую сеть быстрее, чем мы можем представить. Лисы тут не злодеи — они невольные сообщники эволюции, которая поставила нас перед новым глобальным вызовом.