Новый год — это часто новые цели, обещания себе заняться спортом, начать правильно питаться и в целом сфокусироваться на здоровье. Особенно часто люди задумываются об этом на третий-четвёртый день праздников, когда «Оливье», селёдка под шубой и просмотр праздничных фильмов уже надоели, хочется больше движения, свежих овощей и фруктов. Закрыть все потребности в составлении сбалансированного рациона и определить реалистичные цели на год может помочь специалист по питанию — нутрициолог.

Но как сделать выбор и найти надёжного эксперта, ведь объявлений представлены тысячи? Что искать в объявлении, какие вопросы задать до записи и как понять, что консультация прошла с пользой?

Упростить поиск специалистов, в том числе и нутрициологов, могут помочь онлайн-платформы вроде Авито Услуг.

С чем можно обратиться к нутрициологу

По данным опроса платформы, восемь из десяти россиян ставят перед собой на 2027 цели, связанные со здоровым образом жизни. При этом 36% опрошенных допускают, что в новом году обратятся к нутрициологу. Среди популярных планов — скорректировать вес (28%), сформировать здоровый рацион и начать больше двигаться (25%), изменить пищевые привычки (24%), например, сократить потребление сладкого, газировок и фастфуда.

Поводом для консультации может стать и вполне бытовая задача. Например, после смены работы стало трудно вовремя обедать, а после переезда приходится заново продумывать, какие продукты покупать и что из них готовить. Нутрициолог может помочь разобраться, как выстроить режим питания, сделать рацион разнообразнее или спланировать меню на рабочую неделю.

«Перед поиском нутрициолога стоит сформулировать, какая помощь вам нужна, — поясняет руководитель бизнес-направлений „Красота“ и „Здоровье“ на Авито Услугах Игорь Санников. — Если хотите разобрать привычный рацион, вам может подойти разовая консультация. Если планируете постепенно менять пищевые привычки, посмотрите, предлагает ли специалист сопровождение. Уточните, что входит в стоимость, как часто вы будете встречаться и можно ли задавать вопросы между консультациями».

Что спросить у нутрициолога до первой консультации

Как отмечает нутрициолог и эксперт Авито Услуг Наталия Кудинова, начать стоит с двух вопросов — где специалист учился и работал ли он с запросами, похожими на ваш. Нутрициологу важно понимать основы физиологии и биохимии, знать, как устроены пищеварение и обмен веществ. О подготовке специалиста можно судить и по тому, как он объясняет свои решения. Если вам сразу предлагают готовое меню, спросите, как при его составлении учтут ваши предпочтения, график и бюджет.

«Хороший знак, если специалист сначала спрашивает вас о привычках и образе жизни, а только потом предлагает обсудить, что стоит изменить в питании, — продолжает Кудинова. — Попросите объяснить, почему он даёт именно такой совет и на каких данных он основан. Важно и то, насколько рекомендация вам по силам. Если в будни у вас есть полчаса на приготовление ужина, это стоит учесть, когда вы обсуждаете меню».

Отдельно стоит обратить внимание на обещания в объявлении и при первом общении. Задача нутрициолога — помочь с рационом и пищевыми привычками. Если запрос требует диагностики или лечения, специалист должен порекомендовать обратиться к врачу. Обещания вылечить заболевание с помощью питания или БАДов, гарантировать снижение веса к конкретной дате — повод насторожиться. Вопросы стоит задать и в том случае, если специалист без объяснений советует исключить целую группу продуктов, например все молочные продукты или фрукты.

Как отмечает эксперт, грамотный нутрициолог опирается на научные данные и учитывает особенности конкретного человека: его образ жизни, физическую активность, пищевые привычки и цели. Универсальных рационов и советов по питанию не существует.

На что обратить внимание в профиле специалиста

Отзывы полезнее читать с учётом своей задачи. Если вы ищете сопровождение на несколько месяцев, особенно информативны комментарии, в которых клиенты рассказывают, как проходила работа после первой встречи. Отвечал ли специалист на вопросы? Помогал ли подобрать другие блюда, если предложенное меню оказалось слишком дорогим или сложным в приготовлении?

Согласно совету Игоря Санникова, стоит прочитать и ответы специалиста на критические отзывы. Один недовольный комментарий мало что говорит сам по себе. Гораздо показательнее, повторяется ли одна и та же претензия у разных людей и как специалист на неё реагирует — обсуждает, что пошло не так, предлагает решение или переходит на личности. На онлайн-платформе в профиле или объявлении также можно увидеть отметки «Надёжный исполнитель», «Документы проверены» и «Реквизиты проверены» — они дают дополнительную информацию об исполнителе.

На первой консультации

Перед встречей вспомните, что вы обычно едите и пьёте в течение дня. Постарайтесь описать обычный будний день, включая перекусы, пропущенный обед или поздний ужин. Подумайте, что вам хотелось бы изменить и что до сих пор мешало это сделать. На консультации специалист уточнит вашу цель, расспросит о графике работы, сне, физической активности и пищевых привычках. Стоит также рассказать о хронических заболеваниях, аллергических реакциях, пищевой непереносимости, лекарствах и добавках, которые вы принимаете. Эта информация важна в том числе для того, чтобы понять, с какими вопросами следует обратиться к врачу.

Затем вы вместе разберёте привычный рацион. Например, специалист может обратить внимание на то, насколько разнообразно вы питаетесь, какие продукты служат источниками белка, как часто в меню бывают овощи и другие продукты, содержащие клетчатку. В конце встречи стоит договориться, с каких изменений вы начнёте и как поймёте, что они вам подходят.

«После первой консультации человеку должно быть понятно, что он может сделать уже завтра, — отмечает Наталия Кудинова. — Если основная сложность в том, что в рабочие дни вы регулярно пропускаете обед, с этого и стоит начать. Обсудите, сколько времени у вас есть на перерыв, где вы обычно едите и какой вариант впишется в ваш день».

Как понять, что сопровождение приносит пользу

После первой встречи рекомендации постепенно внедряют в повседневную жизнь. На следующих консультациях нутрициолог и клиент обсуждают, что удалось изменить, с какими трудностями столкнулся человек и насколько комфортно ему придерживаться плана. Если на приготовление предложенных блюд уходит весь вечер, об этом стоит сказать прямо. Специалист поможет подобрать более простые варианты. Если из-за сменного графика неудобно есть в одно и то же время, можно вместе пересмотреть режим.

«Один из признаков, что работа приносит пользу, — обращает внимание Наталья Кудинова, — со временем вы все чаще можете обойтись без подсказки. Например, сами решаете, чем заменить продукт в привычном блюде или что выбрать на обед, если день пошел не по плану. Такие навыки остаются у человека рабочими и после завершения консультаций».