Ортопед Литвиненко посоветовал делать перерывы в работе каждые 40 минут

В эксклюзивном комментарии для aif.ru врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, чем можно заменить ходьбу, если нет возможности часто выходить на улицу и делать минимальное количество шагов для здоровья. По его словам, примером может служить производственная гимнастика, которая была популярна в Советском Союзе.

«В Советском Союзе была производственная гимнастика: весь отдел вставал и в течение 20–30 минут выполнял комплекс упражнений. Это была профилактика заболеваний не только опорно-двигательного аппарата, но и сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Это действительно работало. Сейчас, конечно, за этим никто не следит», — сказал Литвиненко.

Он советует офисным сотрудникам делать перерывы каждые 30–40 минут.

«Современному офисному сотруднику можно посоветовать делать перерывы по 5–10 минут каждые 30–40 минут и выполнять простейший комплекс упражнений, в том числе сидя на стуле. Нужно вставать, походить, лишний раз сходить за водой, выйти в туалет. Не зря в школе каждые 40 минут делают перемены — примерно такого же ритма стоит придерживаться», — отметил врач.

По его словам, можно разговаривать по телефону не сидя, а стоя или на ходу, перекатываться с пятки на носок, с одного края стопы на другой, приподниматься на носках и опускаться, чтобы по пяткам проходила мягкая ударная волна.

«Это полезно для капилляров и сосудов, чтобы кровь не застаивалась», — пояснил Литвиненко.

Ранее Литвиненко посоветовал самое простое упражнение для здоровой спины.