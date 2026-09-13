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Ортопед Литвиненко объяснил, чем опасна обувь на массивной платформе

freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Обувь для межсезонья должна быть комфортной и безопасной. В эксклюзивном комментарии aif.ru ортопед Андрей Литвиненко объяснил, какую угрозу несут модные кроссовки и туфли на высокой платформе.

«Во-первых, она тяжёлая. Это постоянная дополнительная нагрузка на ноги. Если постоянно целыми днями в такой обуви ходить, то потом будут проблемы с опорно-двигательным аппаратом и с сосудами нижних конечностей», — сказал он.
По словам ортопеда, обувь на платформе может стать причиной плоскостопия.

«Самый важный момент, что стопа в такой обуви не работает. Стопа должна участвовать в акте ходьбы, то есть осуществлять перекат с пяточки на носочек. А при высоте подошвы 3–4 сантиметра стопа не будет работать, что ускорит развитие плоскостопия и всех заболеваний, которые с этим связаны», — уточнил эксперт.

Ранее Литвиненко объяснил, как правильно выбирать обувь для межсезонья.
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