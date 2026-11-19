Отношение к статинам сложное, эти лекарства порождают «холивары»: одни на них молятся, другие изо всех сил избегают и боятся начать лечение ими, считая, что потом их отменять уже нельзя. Этот вопрос стал предметом серьезного изучения.

Свежая статья по этой теме вышла в NEJM («Медицинский журнал Новой Англии»).

Как было организовано исследование

Поскольку пожилые люди нередко принимают по пять и более препаратов ежедневно, врачи искали способ безопасно сократить эту лекарственную нагрузку. Они решили проверить, что будет, если пациенты старше 70 лет откажутся от статинов, не приведет ли это к сердечно-сосудистым катастрофам, конкретно — к инфарктам или инсультам.

В исследовании они наблюдали 1880 добровольцев из клиник Швейцарии, Франции и Нидерландов. У каждого участника было не менее двух хронических заболеваний (например, сахарный диабет, гипертония, болезни почек и т. д.), но ни у кого не было таких диагнозов, как инфаркты, стенокардия, инсульты или атеросклероз, также никому не делали операции на сосудах. Все они изначально принимали статины, причем делали это исключительно для первичной профилактики тех же инфарктов и инсультов.

Ученые случайным образом разделили добровольцев на две группы: одной половине статины отменили, а вторая же продолжила принимать их как обычно. За состоянием участников наблюдали в течение двух лет. Статины бесполезны? Инфаркт может произойти даже после снижения холестерина Подробнее

Что обнаружили ученые

И вот главный вывод ученых: среди пожилых людей с несколькими хроническими болезнями, но без установленных сердечно-сосудистых заболеваний отказ от статинов в течение двух лет не ухудшал защиту от инфарктов, инсультов и преждевременной смерти по сравнению с продолжением их приема.

При этом отмена препаратов не повлияла на качество жизни, мышечные боли или частоту падений.

У части участников продолжили наблюдение до 4 лет. В итоге оказалось, что общее число инфарктов, инсультов и смертей в группе отмены составило 12,7 % против 9,2 % среди тех, кто продолжил пить статины. То есть при более длительном отказе от терапии риск осложнений оказался все же немного выше.

Однако, по мнению медиков, для пожилого пациента с несколькими хроническими болезнями, которому важно уменьшить количество ежедневных таблеток и снизить риск побочных эффектов, эта разница имеет не столь существенное значение. Эффект трех молекул. Ученые выяснили, почему статины вызывают боль в мышцах Подробнее

Что все это значит для пациентов?

Результаты этого исследования меняют подход к назначению статинов в старшем возрасте, но требуют соблюдения простых правил.

Во-первых, отмена этих лекарств возможна только при отсутствии болезней сердца и сосудов. Если же у человека уже были инфаркт, инсульт, стентирование коронарных сосудов (они снабжают кровью сердце —прим. ред.) или есть подтвержденный атеросклероз, отказываться от статинов нельзя.

Во-вторых, прекращать терапию статинами самостоятельно ни в коем случае не допускается. Это нужно делать, только проконсультировавшись с врачом, лишь он сможет оценить это объективно, на основе общего состояния пациента и его сопутствующих диагнозов.