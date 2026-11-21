Заложенность носа — тяжёлое состояние: невозможно спать, болит голова, дни проходят как в тумане. В такой ситуации сосудосуживающие капли кажутся спасением. Но если вовремя от них не отказаться, без них уже не обойтись. А длительный приём чреват разрастанием слизистой оболочки носа, что в тяжёлых случаях может привести к операции. Как избавиться от зависимости от капель, если она уже возникла?

Об этом aif.ru рассказал врач-оториноларинголог, фониатр лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин:

Заложенность носа, из-за которой человек часто просыпается по ночам, может быть связана не только с самой слизистой, но и с тонусом сосудов полости носа — в том числе с положением тела в пространстве. Здесь речь идёт о той самой «вегетососудистой дистонии»: диагноза с таким названием в строгом смысле нет, но недостаточность вегетативной нервной системы, которая регулирует сосудистый тонус, — вполне реальна.

Почему капли нельзя использовать дольше 5 дней?

Сосудосуживающие капли (например, на основе оксиметазолина) сужают сосуды в полости носа и быстро снимают заложенность. Но при длительном применении возникает эффект, который называют медикаментозным ринитом, или «рикошетной» заложенностью: сосуды привыкают к постоянной стимуляции и перестают сужаться самостоятельно. Когда действие капель заканчивается, просвет сосудов расширяется ещё сильнее, заложенность возвращается — и человек снова тянется к флакону. Так формируется зависимость. Производители и клинические рекомендации прямо указывают: использовать такие средства нельзя дольше 3–5 дней, иначе заложенность может усилиться или вернуться после временного улучшения. Если симптомы не проходят за это время, нужно не продолжать капли, а искать причину — аллергию, искривление перегородки, полипы и т. д.

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Как отказаться от капель?

Людям, которые уже очень долго пользуются сосудосуживающими каплями, бывает сложно резко их отменить. Тогда можно воспользоваться методом одной ноздри. Решите, в какую ноздрю будете продолжать капать, а в другой — не применять препарат. Пока ноздря без капель будет «привыкать» дышать самостоятельно, вторая будет не заложена. А затем постепенно препарат отменяется полностью. Некоторым так проще выдержать период отмен.

Одновременно можно прибегнуть к другим методам: