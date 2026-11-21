Заложенность носа — тяжёлое состояние: невозможно спать, болит голова, дни проходят как в тумане. В такой ситуации сосудосуживающие капли кажутся спасением. Но если вовремя от них не отказаться, без них уже не обойтись. А длительный приём чреват разрастанием слизистой оболочки носа, что в тяжёлых случаях может привести к операции. Как избавиться от зависимости от капель, если она уже возникла?
Об этом aif.ru рассказал врач-оториноларинголог, фониатр лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин:
Заложенность носа, из-за которой человек часто просыпается по ночам, может быть связана не только с самой слизистой, но и с тонусом сосудов полости носа — в том числе с положением тела в пространстве. Здесь речь идёт о той самой «вегетососудистой дистонии»: диагноза с таким названием в строгом смысле нет, но недостаточность вегетативной нервной системы, которая регулирует сосудистый тонус, — вполне реальна.
Почему капли нельзя использовать дольше 5 дней?
Сосудосуживающие капли (например, на основе оксиметазолина) сужают сосуды в полости носа и быстро снимают заложенность. Но при длительном применении возникает эффект, который называют медикаментозным ринитом, или «рикошетной» заложенностью: сосуды привыкают к постоянной стимуляции и перестают сужаться самостоятельно. Когда действие капель заканчивается, просвет сосудов расширяется ещё сильнее, заложенность возвращается — и человек снова тянется к флакону. Так формируется зависимость. Производители и клинические рекомендации прямо указывают: использовать такие средства нельзя дольше 3–5 дней, иначе заложенность может усилиться или вернуться после временного улучшения. Если симптомы не проходят за это время, нужно не продолжать капли, а искать причину — аллергию, искривление перегородки, полипы и т. д.
Как отказаться от капель?
Людям, которые уже очень долго пользуются сосудосуживающими каплями, бывает сложно резко их отменить. Тогда можно воспользоваться методом одной ноздри. Решите, в какую ноздрю будете продолжать капать, а в другой — не применять препарат. Пока ноздря без капель будет «привыкать» дышать самостоятельно, вторая будет не заложена. А затем постепенно препарат отменяется полностью. Некоторым так проще выдержать период отмен.
Одновременно можно прибегнуть к другим методам:
- Первый шаг — назальные кортикостероиды. Схема приёма: в среднем по 2 впрыска 2 раза в день в течение 2 недель, затем по 1 впрыску 2 раза в день ещё 2 недели. Это будет постепенно убирать заложенность, дышать станет легче. Но придётся потерпеть: у этих средств накопительный эффект.
- Второй шаг — отвлекающая терапия. Если чувствуете, что нос начинает закладывать, постарайтесь максимально оттянуть применение назальных сосудосуживающих средств. Есть простой приём: возьмите бальзам для ингаляций, который многие помнят с детства. Намазывать его не нужно — просто откройте крышечку и понюхайте. За счёт свежих компонентов возникает ощущение, что нос «пробивает» и дышит лучше. Это помогает оттянуть применение капель.
- Третий шаг — клиновидная подушка. Название от слова «клин»: она приподнимает изголовье, так что всё туловище оказывается под углом. Приток крови к голове уменьшается, и в лежачем положении нос закладывает меньше. Найти такую подушку можно в интернете.
- Четвёртый шаг — больше движения. К такой ситуации, как вы описываете, склонны люди с малоподвижным образом жизни. Поэтому стоит активизироваться: умеренные кардионагрузки соответственно возрасту и состоянию здоровья, дыхательная гимнастика, основы йоги. Подойдут аэробика, аквааэробика, бассейн, бег, ролики, коньки, беговые и игровые виды спорта (футбол, баскетбол), спортивные танцы, эллипс, кроссфит — всё, что разгоняет сердце и тренирует его. Сердце начинает эффективнее прокачивать кровь, сосуды постепенно приходят в тонус, и дышать становится легче. Также помогает утренняя зарядка — буквально 3–5 минут, просто разогнать кровь и правильно подышать: вдох носом, выдох ртом. Это заметно улучшает состояние.