Горячая ванна – это не только способ расслабиться, но и серьезная нагрузка на организм, которая может быть опасна. Основные противопоказания aif.ru назвал врач-кардиолог филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России, кандидат медицинских наук Егор Новиков.

Горячая вода вызывает резкое расширение сосудов и падение давления, заставляя сердце работать с повышйловиченной нагрузкой. Люди с плохо контролируемой гипертонией и те, кто страдает от болей в сердце, должны быть настороже: горячая ванна может спровоцировать скачок давления, приступ стенокардии или инфаркт. С другой стороны, у людей с пониженным давлением резкий перепад температуры или чрезмерное расширение поверхностных сосудов может вызвать обморок. Скачок температуры – стресс для организма, а гормоны стресса обладают проаритмическим действием. У людей с аритмией такие ванны нередко провоцируют приступы нарушения ритма сердца.

Горячие ванны под строгим запретом для беременных из-за риска пороков развития нервной системы и риска выкидыша.

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Маленькие дети и пожилые также в зоне риска: у них терморегуляция работает хуже, чем у людей среднего возраста, и риск перегревания очень высок.

Ещё одна группа, кому горячие ванны противопоказаны, – люди с острым воспалительным процессом, тяжёлым заболеванием или высокой температурой тела. Прогревание может усилить воспаление и усугубить процесс, что приведёт к осложнениям и более длительному периоду восстановления.

Отдельную группу составляют пациенты с тромбозами и тромбофлебитами вен нижних конечностей. Горячая вода сама по себе повышает риск тромбообразования и тромбоэмболии у людей с исходными изменениями сосудов.

Нельзя забывать и о кожных заболеваниях – если есть гнойничковые или воспалительные изменения на коже, то горячая ванна может усугубить процесс и способствовать их распространению.

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Всем пациентам с онкологией любые перегревания также строго запрещены.

Оптимальная температура воды для ванны – около 37 °C. При более горячей воде нагрузка на сердце и сосуды заметно возрастает, а риск перегрева повышается. Находиться в ванне рекомендуется не дольше 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы расслабиться, не создавая излишней нагрузки на организм.