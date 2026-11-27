Боль внизу живота — тревожный признак, но у женщин она иногда бывает связана с преходящими и неопасными состояниями. Как отличить недомогание, которое пройдёт, от ситуации, когда нужно срочно бежать к врачу? — на aif.ru.

«Умеренный дискомфорт в середине цикла — обычное явление, — рассказала aif.ru врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Айнур Мамедова. — Когда доминантный фолликул созревает, он растёт и растягивает капсулу яичника. Затем фолликул разрывается, и его содержимое раздражает брюшину. К этому добавляются воспалительная реакция с выбросом медиаторов воспаления и лёгкие сокращения матки — так и возникает тот самый дискомфорт.

Интенсивность ощущений зависит в том числе от индивидуальной чувствительности нервной системы. Поэтому одна женщина не замечает овуляцию вовсе, а другая каждый раз точно знает, в какой день она произошла».

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Как себе помочь?

Как правило, достаточно простых мер: тепло на низ живота, нестероидные противовоспалительные средства и снижение физической и бытовой активности в день овуляции.

При ярко выраженном овуляторном синдроме стоит обсудить с гинекологом возможность приёма комбинированных оральных контрацептивов.

Когда боль сигнализирует об опасности

Экстренно обратиться к врачу нужно, если появились:

внезапная, сильная, особенно односторонняя, боль внизу живота;

боль, которая быстро усиливается или не позволяет ходить и выпрямиться;

тошнота и рвота на фоне боли;

головокружение, обморок, выраженная слабость, холодный пот;

бледность, падение артериального давления;

обильное кровотечение.

Также следует насторожиться, если к этому добавились болезненность при половом акте, более болезненные менструации, необычные выделения с запахом, повышение температуры или кровянистые выделения между менструациями. Тревожный признак — когда обычные обезболивающие почти не помогают, а боль мешает работать, спать, заниматься спортом и т. д.

Это может указывать не только на гинекологические проблемы, но и на другие острые состояния.

Аппендицит и не только

Помимо гинекологических причин, ощущение тяжести или тянущей боли внизу живота может быть связано с пищеварительной, мочевыделительной системой, а также мышцами и нервами таза. Поскольку в этой области располагаются кишечник, мочевой пузырь и множество мышц, проблемы в любом из этих органов могут проявляться как дискомфорт внизу живота.

Пищеварительная система: наиболее частая причина

Большинство негинекологических болей внизу живота исходит от кишечника:

Запор — проявляется тупой болью или вздутием в нижней части живота, часто слева или над лобком.

Синдром раздражённого кишечника — вздутие, запор или диарея могут вызывать давление и боль в тазу.

Воспалительные заболевания кишечника — такие как болезнь Крона или язвенный колит, вызывающие воспаление и боль в пищеварительном тракте.

Дивертикулит — воспаление или инфекция небольших мешочков в стенке кишечника, вызывающие боль.

Острые состояния — аппендицит (боль часто начинается в центре живота и перемещается вправо вниз) и кишечная непроходимость — они относятся к состояниям, требующим экстренной медицинской помощи.

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Мочевыделительная система: камни и жжение

Инфекция мочевыводящих путей — помимо боли внизу живота, обычно сопровождается учащённым мочеиспусканием, императивными позывами, болью или жжением при мочеиспускании.

Камни в почках — могут вызывать сильную боль, распространяющуюся в паховую область.

Интерстициальный цистит (синдром болезненного мочевого пузыря) — боль в тазу, связанная с мочевым пузырём, которая усиливается по мере наполнения мочевого пузыря и временно облегчается после мочеиспускания.

Мышцы, нервы: излишнее напряжение

Проблемы с мышцами и связками — напряжение, спазм мышц тазового дна, растяжение мышц бедра или паховая грыжа (выпячивание тканей через слабое место в брюшной стенке).

Неврологические причины: повреждение или сдавление нерва в области таза, например при длительном сидении, езде на велосипеде).

Фибромиалгия: генерализованная боль в мышцах и скелете, которая может проявляться и в области таза.

Если боль внизу живота сопровождается лихорадкой, рвотой, сильной болью при надавливании, кровью в стуле или моче, внезапно усиливается и не проходит, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить острую хирургическую патологию.