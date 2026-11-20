Красные, сухие, растрескавшиеся губы — обычная проблема, особенно зимой. Однако не стоит винить в этом только погоду. Обычно к этому приводит комплекс причин — как внешних, так и внутренних. Разбираемся на aif.ru.

Внешние факторы

Погода и воздух — мороз, ветер, сухой воздух в помещении (особенно зимой при работающих батареях) и ультрафиолет разрушают защитный барьер;

Привычка облизывать или покусывать губы — главный враг. Слюна содержит ферменты, которые раздражают кожу, а при испарении влаги губы сохнут ещё сильнее;

Косметика и гигиена — некоторые компоненты в помадах, зубных пастах (например, лаурилсульфат натрия) или ополаскивателях могут вызывать раздражение или аллергию.

Внутренние факторы

Обезвоживание — недостаток воды в организме сразу отражается на состоянии губ;

Дефицит витаминов — нехватка витаминов группы B (особенно B2), железа или цинка может приводить к сухости и трещинам в уголках рта;

Прием лекарств — некоторые препараты (например, ретиноиды от акне, диуретики, антигистаминные) обладают побочным эффектом, в частности вызывают сухость слизистых.

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Как лечить обветренные губы?

1. Уход и защита

Используйте вазелин или бальзам — вазелин химически близок к белкам кожи и создает защитный барьер, удерживая влагу. Наносите косметические средства тонким слоем, в том числе на ночь. Избегайте средств с ментолом, камфорой или ароматизаторами — они могут сушить и раздражать слизистую;

За 15–20 минут до выхода на улицу наносите гигиеническую помаду. В мороз и ветер дополнительно прикрывайте нижнюю часть лица шарфом;

Увлажнение воздуха — если дома или в офисе слишком сухо, используйте увлажнитель. Оптимальная влажность воздуха для кожи — 50–60%.

2. Чего избегать

Не облизывайте и не сдирайте кожу — это травмирует и без того поврежденный эпителий и может провоцировать присоединение инфекции;

Употребляйте достаточно жидкости, особенно в отопительный сезон;

Используйте правильные гигиенические средства — попробуйте использовать зубную пасту без SLS (лаурилсульфата натрия) и без ароматизаторов. Эти компоненты усугубляют сухость.

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Важно!

Если вы все делаете правильно, но улучшения нет, более того — появились глубокие болезненные трещины, корки, кровоточивость или стойкое покраснение по контуру губ — это повод обратиться к дерматологу.

«Эти симптомы говорят о возможном хейлите (воспалении губ), аллергической реакции или дефицита витаминов, — рассказала aif.ru врач-эндокринолог Елена Киселева. — Эти состояния требуют специфического лечения, а не просто применения косметических средств».