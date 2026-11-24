Отсутствие аммиака и резкого запаха не гарантирует бережного воздействия краски на волосы, рассказала в беседе с Пятым каналом парикмахер и колорист Алёна Сиротина.

«Нам продали иллюзию абсолютной безопасности, опираясь только на приятный аромат. Но чудес в химии не бывает», — отметила специалист.

Сиротина объяснила, что для проникновения искусственного пигмента внутрь волоса красителю нужен щелочной агент, который разрыхляет кутикулу. В одних составах эту функцию выполняет аммиак, в других — заменяющие его компоненты, в частности аминоспирты.

По словам колориста, и аммиачные, и безаммиачные красители могут быть мягкими или агрессивными. Значение имеют назначение конкретного средства и компоненты, с которыми оно используется.

Специалист также подчеркнула важность правильного завершения окрашивания: для этого в салоне применяют специальные технические шампуни и другие средства, предназначенные для остановки химического процесса.