В период новогодних праздников риск сердечно-сосудистых проблем может возрастать из-за стресса, обильных застолий и изменения привычного режима. Американский кардиолог Дэвид Сабгир советует придерживаться двух простых правил, которые помогут поддержать здоровье сердца в этот период. Его рекомендации приводит New York Post.

Первый совет специалиста — не отказываться от физической активности и ежедневно находить время для прогулок. Врач рекомендует ходить пешком по 30 минут пять раз в неделю, выбирая темп немного быстрее обычного.

По словам Сабгира, регулярная ходьба помогает контролировать сразу несколько факторов риска сердечных заболеваний: уровень сахара в крови, артериальное давление, холестерин и индекс массы тела. Во время праздников кардиолог предлагает выходить на прогулку после застолья вместе с родными и друзьями. Для более интенсивного движения можно ориентироваться на ритм быстрой музыки — около 100 ударов в минуту.

Второе правило — следить за водным балансом. Врач советует пить воду до или после еды: это помогает быстрее почувствовать насыщение и может снизить вероятность переедания.

Достаточное количество жидкости особенно важно в праздничные дни, когда люди чаще обычного употребляют алкоголь. Он обладает мочегонным эффектом и способствует потере жидкости. Обезвоживание, в свою очередь, может провоцировать нарушения сердечного ритма.

Исследование американских ученых также показало, что смертность от сердечных заболеваний достигает пика в декабре и январе, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что лосось способен положительно влиять на артериальное давление, особенно если включать его в рацион несколько раз в неделю.