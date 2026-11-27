Хронический стресс и неумение справляться с ним могут ускорять старение организма и способствовать развитию скрытых заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказала кардиолог Валентина Байдина.

По словам врача, постоянное психоэмоциональное напряжение провоцирует выработку кортизола и адреналина, которые негативно влияют на сосуды и нарушают обмен веществ. На этом фоне могут развиваться гипертония, повышенный уровень холестерина и сахарный диабет, долгое время протекающие без выраженных симптомов.

Хронический стресс также вызывает спазм артерий и опасные скачки артериального давления. Даже при соблюдении правильного питания и других здоровых привычек скрытые заболевания могут прогрессировать из-за постоянного нервного напряжения.

Кроме того, стресс и переутомление повышают нагрузку на организм, что после 40 лет может увеличивать риск инфарктов и инсультов. По словам Байдиной, длительное нервное перенапряжение также негативно влияет на иммунную систему и может косвенно повышать вероятность развития онкологических заболеваний.

Ранее кардиолог Екатерина Паукова назвала важную составляющую долголетия.