Проблемы с сердцем и сосудами не всегда сопровождаются болью в груди. Иногда о возможных нарушениях кровообращения организм сигнализирует менее очевидными симптомами, которые легко принять за возрастные изменения или обычную усталость. На четыре таких признака обратил внимание американский кардиохирург Джереми Лондон, об этом он рассказал в соцсетях.

Первый симптом — выпадение волос на передней поверхности голеней. По словам специалиста, сосуды ног, как и артерии, питающие сердце, могут сужаться и закупориваться, из-за чего ткани получают меньше кислорода и питательных веществ. Волосные фолликулы особенно чувствительны к таким изменениям, поэтому поредение волос на голенях иногда может быть ранним сигналом нарушения кровоснабжения.

Второй возможный признак — отечность стоп и лодыжек. Как объясняет Лондон, если сердце недостаточно эффективно перекачивает кровь, жидкость начинает накапливаться в тканях. Из-за действия силы тяжести отеки чаще всего появляются в нижней части ног.

Третий симптом, на который обратил внимание хирург, — стойкая эректильная дисфункция. Она может быть связана не только с возрастом или другими индивидуальными особенностями, но и с нарушениями работы сосудов.

Еще один повод обратиться к врачу — необычная усталость. Речь идет не об обычном утомлении после напряженного дня, а о заметном снижении выносливости, когда привычные физические нагрузки начинают даваться значительно тяжелее. Если человек замечает подобные перемены, кардиохирург рекомендует не списывать их автоматически на возраст.

Помимо этих четырех признаков, насторожить должны боль или давление в груди, одышка, головокружение, учащенное сердцебиение, холодный пот. При нарушениях кровообращения также могут возникать болезненные ощущения, судороги или чувство сдавливания в ногах во время ходьбы.

Если несколько симптомов сохраняются или появляются без очевидной причины, необходимо обратиться к врачу. Для оценки состояния сердца и сосудов специалист может назначить электрокардиограмму, анализы крови, УЗИ сердца или нагрузочный тест.