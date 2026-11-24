Привычка регулярно пить бабл-ти может повышать риск жирового гепатоза, рассказал в программе Пятого канала «Страна советов» хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Эксперт Роскачества Наталья Филатова пояснила, что бабл-ти следует воспринимать как высококалорийный десерт с высоким гликемическим индексом. В частности, она обратила внимание на состав шариков, которые добавляют в напиток.

«Тапиока — это углеводный продукт, который более чем на 90% состоит из крахмала», — объяснила Филатова.

Инженер-химик Михаил Селиверстов сообщил, что ранее в исследованных образцах тапиоки обнаруживали свинец. В публикации отмечается, что риск накопления тяжёлых металлов связан с условиями выращивания маниока — растения, из которого получают сырьё.

Заместитель декана РУДН Александра Голубенкова посоветовала любителям бабл-ти тщательно разжёвывать шарики, не проглатывая их целиком. В программе также рекомендовали не злоупотреблять количеством напитка и наполнителя.