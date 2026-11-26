Детские смеси и грудное молоко в микроволновке нагреваются неравномерно, что создаёт риск ожогов при кормлении, рассказал RT кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В ёмкости могут возникать участки с высокой температурой, даже если сама бутылочка кажется лишь слегка тёплой», — предупредил специалист.

По его словам, чрезмерный нагрев грудного молока также снижает активность некоторых важных компонентов, включая иммуноглобулины и ферменты.

Дорохов отдельно предостерёг от разогрева продуктов в герметично закрытой упаковке. Образующийся пар повышает давление внутри ёмкости, из-за чего она может разорваться и выбросить горячее содержимое. Перед нагревом необходимо обеспечить выход пара и проверить, допускает ли производитель использование упаковки в микроволновке.