Повернуть часы назад. Ученые разработали 4-недельную диету для омоложения

Ученые из Сиднейского университета опубликовали в журнале Science Daily сенсационные данные исследования. Можно снизить свой биологический возраст всего за четыре недели путем коррекции питания, без голодания и жестких диет.

Четыре диеты на проверку

Биологический возраст — это то, на сколько лет реально выглядит тело, в каком состоянии органы и функции. Он может быть как больше, так и меньше количества лет по паспорту. Два человека одного возраста могут значительно отличаться по состоянию сердечно-сосудистой системы, метаболизму, воспалению, когнитивным функциям и другим показателям работы организма.

Ученые оценивают биологический возраст по таким показателям, как холестерин, инсулин, С-реактивный белок в крови (уровень воспаления) и другим. В исследовании австралийских ученых использовалось 20 таких биомаркеров биологического возраста.

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В эксперименте исследователи разделили 104 участников в возрасте от 65 до 75 лет на 4 группы, которым случайным образом предложили четыре разных вида питания. Каждая диета обеспечивала 14 % общей энергии из белка. При этом две диеты были всеядными: одна с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, другая наоборот — больше углеводов, меньше жиров. Две другие диеты были полувегетарианскими — так же, с высоким и низким содержанием жира.

ИМТ (индекс массы тела) участников варьировался от 20 до 35. Все они были некурящими и не вегетарианцами, ни у кого не было серьезных осложнений (например, сахарного диабета второго типа, рака, заболеваний почек или печени) или пищевой аллергии либо непереносимости.

Меньше жира

В результате группа, которая имела всеядное питание с высоким содержанием жиров не показала изменений биологического возраста. Эта диета была похожа на то, что участники ели до исследования. В трех других группах зафиксировали снижение биологического возраста. Наилучший результат показали участники, у которых была всеядная диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием сложных углеводов. Здесь был самый сильный откат биологического возраста назад (клетки начали считывать ДНК так, как они делали это годами ранее), значительно снизилось системное воспаление, а это ключевой фактор старения, разрушающий сосуды и мозг. Также нормализовался уровень глюкозы и инсулина в крови без лекарств. Задний ход часов жизни. Как питание влияет на скорость старения? Подробнее

Ученые сделали вывод, что снижение жира в рационе (либо животного белка и животного жира) может влиять на показатели старения у людей старшего возраста в течение короткого времени.

Хотя более низкий расчетный биологический возраст не означает, что таким образом можно навсегда отменить старение и исключить возрастные заболевания. Но это точно указывает на преимущества определенной диеты. Будущие исследования должны показать, сохранятся ли позитивные изменения на долгосрочный период и смогут ли привести к устойчивому развороту биологического возраста.

Диета для омоложения: что нужно есть

Итак, какой рацион идеален для восстановления и омоложения клеток?

Пропорции белков, жиров и углеводов:

углеводы: 53 % (строго сложные),

жиры: 28 % (преимущественно растительные),

белки: 14 % (с акцентом на растительные и легкие животные).

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Чем питаться:

Основа — сложные углеводы. Это цельнозерновые крупы (овес, киноа, бурый рис), обилие корнеплодов и крахмалистых овощей. Они дают энергию надолго и подпитывают микробиом (сообщество полезных бактерий в организме), который напрямую управляет молодостью иммунитета.

Снижение животных жиров. Под строгий запрет попали жирное красное мясо, бекон, колбасы, сливочное масло и жирные сыры. Вместо них жиры добираются из авокадо, оливкового масла холодного отжима, сырых орехов и семян.

Отказ от ультраобработанной пищи. Исключаются любые продукты фабричного производства с добавленным сахаром, консервантами, белой мукой и трансжирами. Еда готовится из цельных, свежих продуктов.

Легкий белок. Вместо мяса упор делается на бобовые (чечевица, нут), белую рыбу, птицу и яичные белки.

Таким образом, главный вывод ученых состоит в том, что для быстрого метаболического омоложения организма гораздо важнее уменьшить долю насыщенных животных жиров и фастфуда, чем ограничивать углеводы. То есть модные кето-диета и вегетарианство однозначно не полезны. Организм человека эволюционно запрограммирован получать энергию из качественных сложных углеводов и небольшого количества жира и белка — именно этот режим запускает процессы клеточного восстановления.