20 ноября 2026 года вспоминается мученик Феодот Анкирский, корчемник. На Руси говорили: «Феодот лед ведет». В этот день устанавливался санный путь. Также святой считался покровителем рукоделия.
О чем вспоминают в Церкви 20 ноября 2026 года. Историческая справка
Феодот жил во второй половине III века в Анкире Галатийской (сейчас это часть Анкары, столицы Турции). Он был женат, держал свою корчму, но при этом вел праведный образ жизни и все свободное время посвящал молитве. Благодаря беседам с трактирщикам многие язычники и иудеи пришли к Христу, а грешники каялись и старались больше не грешить. Столько добрых дел привело к тому, что Феодот получил от Господа дар — лечить больных возложением рук. Когда на престол взошел император-язычник Диоклетиан, который начал гонения на христиан, то он направил в Анкиру своего особо жестокого наместника по имени Феотеклин. Узнав об этом, многие христиане бежали из города, бросая свое имущество. Прибыл в город, наместник повелел всем горожанам принести жертву идолам, иначе пригрозив мучениями и казнями. Язычники доносили на своих соседей-христиан, потому что они жаждали присвоить имущество схваченных. Феодот же, несмотря на смертельную опасность, давал приют в своей гостинице гонимым христианам, кормил их бесплатно и не выдавал властям. А когда была закрыта последняя церковь в Анкире, то литургии стали совершаться в гостинице. Язычники донесли на Феодота, после чего его зверски убили.
Смысл праздника
Чтится человек, который вложил свои силы в сохранение религии, которую исповедовал.
Традиции богослужения
Служба не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.
Народные приметы погоды
- Снег плотно лежит у стен — урожай будет скудным.
- Птицы беспорядочно летают — к скорому снегопаду.
- Домашние животные много спят — к холодам.
Что можно делать 20 ноября 2026 года
- Принято заниматься рукоделием.
- Следует подкармливать зимних птиц.
- Пора принимать важные решения.
-Отлично заниматься творчеством.
Что нельзя делать 20 ноября 2026 года
- Очень плохо лениться.
- Нельзя заниматься самоедством.
Что можно есть 20 ноября 2026 года. Постные правила
День приходится на пятницу, а значит, следует соблюдать пост.