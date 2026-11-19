20 ноября 2026 года вспоминается мученик Феодот Анкирский, корчемник. На Руси говорили: «Феодот лед ведет». В этот день устанавливался санный путь. Также святой считался покровителем рукоделия.

О чем вспоминают в Церкви 20 ноября 2026 года. Историческая справка

Феодот жил во второй половине III века в Анкире Галатийской (сейчас это часть Анкары, столицы Турции). Он был женат, держал свою корчму, но при этом вел праведный образ жизни и все свободное время посвящал молитве. Благодаря беседам с трактирщикам многие язычники и иудеи пришли к Христу, а грешники каялись и старались больше не грешить. Столько добрых дел привело к тому, что Феодот получил от Господа дар — лечить больных возложением рук. Когда на престол взошел император-язычник Диоклетиан, который начал гонения на христиан, то он направил в Анкиру своего особо жестокого наместника по имени Феотеклин. Узнав об этом, многие христиане бежали из города, бросая свое имущество. Прибыл в город, наместник повелел всем горожанам принести жертву идолам, иначе пригрозив мучениями и казнями. Язычники доносили на своих соседей-христиан, потому что они жаждали присвоить имущество схваченных. Феодот же, несмотря на смертельную опасность, давал приют в своей гостинице гонимым христианам, кормил их бесплатно и не выдавал властям. А когда была закрыта последняя церковь в Анкире, то литургии стали совершаться в гостинице. Язычники донесли на Феодота, после чего его зверски убили.

Смысл праздника

Чтится человек, который вложил свои силы в сохранение религии, которую исповедовал.

Традиции богослужения

Служба не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.

Народные приметы погоды

- Снег плотно лежит у стен — урожай будет скудным.

- Птицы беспорядочно летают — к скорому снегопаду.

- Домашние животные много спят — к холодам.

Что можно делать 20 ноября 2026 года

- Принято заниматься рукоделием.

- Следует подкармливать зимних птиц.

- Пора принимать важные решения.

-Отлично заниматься творчеством. На Матвея зима потеет. Календарь народных примет на каждый день ноября Подробнее

Что нельзя делать 20 ноября 2026 года

- Очень плохо лениться.

- Нельзя заниматься самоедством.

Что можно есть 20 ноября 2026 года. Постные правила

День приходится на пятницу, а значит, следует соблюдать пост.