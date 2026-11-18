Использование обуви с рифленой подошвой и протектором является главным способом снизить риск падения при первом снеге и в гололед. Об этом травматолог-ортопед Ибрагим Евтемиров рассказал в беседе с сайтом MK.ru.

Он отметил, что для поздней осени и зимы лучше подходят ботинки с дополнительной фиксацией голеностопного сустава. Если обувь скользкая и заменить ее невозможно, эксперт посоветовал использовать специальные накладки с шипами или протекторами. Такие изделия представлены в широком ассортименте на маркетплейсах.

Самыми опасными последствиями падения в гололед Евтемиров назвал удары головой и позвоночником, а также переломы крупных костей. По его словам, человек часто не успевает сгруппироваться, и удар может прийтись на затылок или крестец. Это грозит черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника или таза и в редких случаях серьезными внутренними повреждениями.

Чтобы минимизировать риски, врач посоветовал падать на бок, распределяя удар по большей поверхности тела. При этом не следует выставлять вперед руки, чтобы избежать перелома запястий. Евтемиров также напомнил, что нужно стараться расслабиться при падении и беречь голову, не запрокидывая ее назад.

Ранее эксперт объяснил, как правильно падать на льду, чтобы избежать травм.