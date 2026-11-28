Имбирь очень любят включать в рецепты зимних согревающих напитков из-за его характерного аромата и жгучего вкуса. Однако эта специя имеет достаточно большой круг ограничений по ее употреблению. Диетолог Елена Пряхина в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, кому имбирь противопоказан.

«Имбирь раздражает слизистую оболочку желудка и усиливает выработку желудочного сока, поэтому с ним следует быть аккуратными тем, у кого есть болезни желудка и ЖКТ в стадии обострения, в том числе гастриты, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и так далее. С большой осторожностью его можно употреблять при желчнокаменной болезни, потому что имбирь стимулирует желчеотделение и тем самым может спровоцировать движение камней и приступ, который может привести на операционный стол», — сказала она.

По словам диетолога, имбирь обладает кроворазжижающим свойством, поэтому такую специю стоит употреблять с осторожностью тем, у кого есть проблемы с нарушением свертываемости крови.

«Особенно стоит быть аккуратными тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь. Поскольку имбирь сам оказывает разжижающее действие на кровь, то вместе с лекарствами это повышает риск кровотечений. При беременности и грудном вскармливании вопрос об употреблении имбиря стоит решить со своим врачом», — добавила Елена Пряхина.

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