Пигментные пятна могут появляться как с возрастом, так сигнализировать о проблемах со здоровьем, сказала в интервью «360» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Васильева.

По словам специалиста, врачу необходимо показаться, если на коже появилась мелазма. Эта пигментация появляется при изменении гормонального фона - при беременности, приеме гормональных контрацептивов или заболеваниях щитовидной железы, пояснила Васильева.

Врач также рассказала, что гиперпигментация в складках, на рубцах и деснах встречается у тучных людей. Она может говорить о надпочечниковой недостаточности, или гемохроматозе, и с этим также следует обратиться к специалисту, отметила дерматолог. Очаги гиперпигментации также дают заболевания щитовидной железы, хроническая болезнь почек, применение некоторых лекарств.

«А еще меланома, которой мы больше всего боимся, — это самый тревожный сценарий <…> нужно наблюдать, как пятно себя поведет», — подытожила она.

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