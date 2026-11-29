Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) в ходе нынешней вспышки достигло 6 025 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

По официальным данным, всего выявлено 12 254 случая заражения. Летальность составляет 49,1%.

Нынешняя вспышка Эболы началась в мае в ДРК и Уганде. Ее причиной стал редкий вирус Бундибуджио, против которого нет сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин и лекарств. Эпицентр распространения инфекции находится в конголезской провинции Итури.

28 июля власти Уганды объявили о завершении вспышки на территории страны. Позднее это подтвердила ВОЗ. В октябре о выявлении случаев заражения Эболой сообщили власти Кении и Нигерии.

Накануне стало известно, что Уганда стала первой страной Африки, где стартовали клинические испытания вакцины против вируса Эбола разновидности Бундибуджио.