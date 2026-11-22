Сухой воздух в квартирах зимой, который появляется из-за чрезмерно горячих батарей, раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и снижает их способность защищать организм от вирусов, рассказала в интервью «360» врач-аллерголог-иммунолог Владимир.

Она рассказала, что из-за отопление снижает относительную влажность воздуха и слизистые оболочки пересыхают, особенно во время сна, а это приводит к развитию воспаления.

«Это не вирусная инфекция, а именно воспаление вследствие пересушивания», — пояснила Болибок.

Врач объяснила, что из-за этого слизистая начинает хуже выполняет защитную функцию, и вирусам проще закрепиться на ее поверхности и вызвать заболевание.

Ранее старший преподаватель кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Андрей Татаринчик рекомендовал заранее приобрести увлажнитель воздуха с встроенным гигрометром для защиты здоровья в отопительный сезон.