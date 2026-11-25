При инфекциях, вызванных устойчивой к антибиотикам Klebsiella pneumoniae, врачи применяют комбинации препаратов и другие средства, воздействующие на бактерию, рассказал KP.RU академик РАН Геннадий Онищенко.

Он также упомянул попытки использовать бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии.

«Микроорганизмы тоже борются между собой, и поскольку есть вирусы, которые являются внутриклеточными паразитами, их используют в борьбе с бактериями», — пояснил Онищенко.

Академик подчеркнул, что возможности лечения сохраняются, однако борьба с такими инфекциями сложна, а её результаты непредсказуемы. Некоторые штаммы клебсиеллы устойчивы даже к антибиотикам последнего резерва.

По словам Онищенко, особенно уязвимы пациенты после операций и люди с ослабленным иммунитетом. При попадании бактерии в лёгкие, кровь и другие органы могут развиваться тяжёлые осложнения, включая пневмонию, менингит и сепсис.