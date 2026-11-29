Розовый лишай - воспалительное заболевание, которое часто проходит самостоятельно, однако определенными действиями можно усугубить ситуацию, рассказала в интервью «360» врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева.

«Категорически нельзя носить синтетическую и шерстяную одежду», — сказала она.

Специалист также рекомендовала избегать ванн, горячих бань, саун, жестких скрабов и агрессивных моющих средств. Кроме того, принести вред может избыточная инсоляция. Васильева предупредила, что методы лечения ультрафиолетом необходимо применять под контролем врача.

При лечении розового лишая дерматолог не рекомендовала использовать нефторированные кортикостероиды.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал информацию о вспышке розового лишая в Таиланде в июле. Он сказал, что особой опасности розовый лишай не несет.

Отметим, лишай - это целая группа кожных поражений, которые могут сильно отличаться друг от друга по причинам, внешнему виду и лечению.