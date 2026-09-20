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Стало известно, как сделать обычный куриный суп вкуснее

beats3 / istockphoto.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Классический куриный суп можно сделать более насыщенным с помощью нескольких простых приемов. Издание URA.RU рассказало, какие ингредиенты и способы приготовления помогут изменить вкус привычного блюда.

Один из способов — предварительно обжарить курицу. Для этого мясо нужно обсушить бумажным полотенцем и подрумянить в кастрюле на масле, после чего добавить воду. Благодаря реакции Майяра бульон приобретет более глубокий вкус и легкие жареные нотки. Если важно сохранить прозрачность супа, можно обжарить только кости, лук и морковь, а мясо сварить отдельно.

Улучшить вкус блюда также поможет тимьян. Свежие веточки рекомендуют добавлять за пять — десять минут до окончания приготовления, а сушеную специю — вместе с овощами. На три — четыре литра супа достаточно около половины чайной ложки сушеного тимьяна.

Необычным ингредиентом для куриного супа могут стать грецкие орехи. Небольшую горсть измельченных орехов советуют добавить в бульон вместе с овощами и варить около 15 минут. Они придадут блюду маслянистость, легкую терпкость и дополнительную глубину вкуса.

Сделать суп более густым и сытным можно с помощью овсяных хлопьев длительной варки. 4-5 столовых ложек добавляют вместе с картофелем. Хлопья практически растворяются в бульоне и делают его более бархатистым. Использовать хлопья быстрого приготовления не рекомендуется, они могут сделать суп слишком вязким.

Еще одним способом усилить вкус станет лимонный сок. 1-2 столовые ложки свежевыжатого сока добавляют в 3-4 литра супа после снятия кастрюли с огня. Кислота помогает убрать пресность и сделать вкус блюда более ярким.

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