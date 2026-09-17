Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
165

Ресторан со звездами «Мишлен» оштрафовали из-за муравьев в еде

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Южнокорейский суд вынес решение по делу о нарушении санитарных норм в ресторане, удостоенном двух звезд Michelin. Как сообщает агентство Yonhap, владелец ресторана признан виновным в использовании в кулинарии насекомых, не разрешенных к употреблению в пищу.

Западный районный суд Сеула (единоличная уголовная коллегия № 8) постановил взыскать с 41-летнего представителя заведения, носящего фамилию Ким, штраф в размере 15 миллионов вон (около 11,1 тысячи долларов США). Примечательно, что прокуратура настаивала на более суровом наказании — тюремном заключении сроком до одного года. Дополнительно суд оштрафовал на 10 миллионов вон (примерно 7,4 тысячи долларов) юридическое лицо, управляющее рестораном.

Установлено, что начиная с 2021 года заведение импортировало сушеных муравьев из США и Таиланда, добавляя их в состав некоторых своих блюд. В ходе проверки выяснилось, что содержание тяжелых металлов в этих насекомых превышало допустимые нормы.

В соответствии с южнокорейским законодательством, в стране официально разрешено использовать в пищевых целях лишь 10 видов насекомых, среди которых кузнечики, сверчки и саранча. Муравьи в этот список не входят, что и стало основанием для привлечения ресторана к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Лондоне шеф-повар ресторана подсыпал девушке наркотик для насилия над ней.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияМишленмуравьи в едерестораныЮжная Корея
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть