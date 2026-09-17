Ресторан со звездами «Мишлен» оштрафовали из-за муравьев в еде

Южнокорейский суд вынес решение по делу о нарушении санитарных норм в ресторане, удостоенном двух звезд Michelin. Как сообщает агентство Yonhap, владелец ресторана признан виновным в использовании в кулинарии насекомых, не разрешенных к употреблению в пищу.

Западный районный суд Сеула (единоличная уголовная коллегия № 8) постановил взыскать с 41-летнего представителя заведения, носящего фамилию Ким, штраф в размере 15 миллионов вон (около 11,1 тысячи долларов США). Примечательно, что прокуратура настаивала на более суровом наказании — тюремном заключении сроком до одного года. Дополнительно суд оштрафовал на 10 миллионов вон (примерно 7,4 тысячи долларов) юридическое лицо, управляющее рестораном.

Установлено, что начиная с 2021 года заведение импортировало сушеных муравьев из США и Таиланда, добавляя их в состав некоторых своих блюд. В ходе проверки выяснилось, что содержание тяжелых металлов в этих насекомых превышало допустимые нормы.

В соответствии с южнокорейским законодательством, в стране официально разрешено использовать в пищевых целях лишь 10 видов насекомых, среди которых кузнечики, сверчки и саранча. Муравьи в этот список не входят, что и стало основанием для привлечения ресторана к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Лондоне шеф-повар ресторана подсыпал девушке наркотик для насилия над ней.