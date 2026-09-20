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Ученые заявили, что интервальное голодание не ускоряет похудение

magnific.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Интервальное голодание не является для людей с ожирением более эффективным способом похудеть, чем обычный режим питания, при одинаковом количестве калорий. Об этом говорится в результатах научного исследования, опубликованных в журнале Obesity.

Авторами исследования являются ученые из Университета Джонса Хопкинса (США). Они провели эксперимент с 39 взрослыми добровольцами, страдающими ожирением, преддиабетом или диабетом второго типа, который можно контролировать с помощью диеты. 92% участников составили женщины.

Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Первая употребляла всю дневную пищу в течение 10 часов: завтрак начинался в 8–10 часов утра, а ужин завершался ранним вечером. Вторая группа принимала еду в любой промежуток времени (кроме ночи) и могла ужинать до 20:00. Калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов в рационах обеих групп были одинаковыми.

Через 12 недель участники и первой, и второй группы потеряли примерно одинаковый вес — около 2,5–2,7% массы тела. Ученые выяснили, что сокращение времени, в течение которого испытуемые могли есть, не дало дополнительного снижения веса по сравнению с обычным режимом при одинаковой калорийности.

Также исследователи не выявили у участников существенных различий в гормонах, связанных с аппетитом и насыщением, и маркерах воспаления.

При этом были обнаружены различия индивидуальных результатов. Особенно заметный разброс выявили среди участников, которые ели только в течение 10 часов: у одних уменьшилась склонность к неконтролируемому перееданию, а у других изменения либо были минимальными, либо вовсе отсутствовали.

Авторы исследования обращают внимание на то, что оно продолжалось только 12 недель и поэтому результаты не исключают различий между режимами питания у других групп людей либо при более длительном наблюдении.

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли, во сколько надо завтракать и ужинать, чтобы похудеть.
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