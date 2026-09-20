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Профессор сообщила о видах риса, подходящих диабетикам, беременным и детям

freepik.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

20 сентября отмечается Всемирный день риса. Профессор Пермского Политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова рассказала URA.RU, чем отличаются популярные виды риса, кому они подходят и при каких заболеваниях их употребление стоит ограничить.

По словам специалиста, рис басмати содержит витамины группы B, минералы и клетчатку. Благодаря более низкому, по сравнению со многими другими сортами, гликемическому индексу его рекомендуют людям с сахарным диабетом второго типа. При запорах и некоторых заболеваниях кишечника употреблять такой рис следует с осторожностью, а при лишнем весе важно контролировать размер порций.

Жасмин отличается отсутствием глютена и содержит селен, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. При этом эксперт отметила его высокий гликемический индекс и большое содержание крахмала, поэтому при диабете такой рис следует ограничивать.

Арборио, который используют в том числе для приготовления ризотто, богат витаминами и минералами и содержит легкоусвояемый крахмал. Однако из-за высокого гликемического индекса его, по словам Волковой, не рекомендуют при диабете, хронических запорах, геморрое и лишнем весе.

Краснодарский круглозерный рис отличается высоким содержанием амилопектина, благодаря чему после приготовления становится мягким и клейким. По словам профессора, именно поэтому его используют в лечебном питании и дают детям в качестве первого прикорма. При диабете и ожирении такой рис рекомендуют ограничивать из-за высокого содержания крахмала.

Красный рис богат марганцем и содержит проантоцианидины и амилозу. Как отметила эксперт, строгих медицинских противопоказаний у него нет.

Черный рис содержит витамин E, минералы и антоцианы — пигменты с антиоксидантными свойствами. По словам Волковой, они могут способствовать поддержанию когнитивных функций у пожилых людей. При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта употребление черного риса рекомендуется ограничить из-за большого количества грубой клетчатки.

Дикий рис, который является близким родственником посевного риса, богат фолиевой кислотой и содержит белок и омега-3 жирные кислоты. Эксперт назвала его подходящим продуктом для беременных, людей с анемией и вегетарианцев. При этом детям до 3-х лет и людям с обострением заболеваний ЖКТ его употребление не рекомендуется.

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