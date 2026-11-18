Чеснок, бобы тонка, душистый перец, лавровый лист, кориандр и семена фенхеля помогут разнообразить вкус привычных блюд, рассказал шеф-повар Виктор Титов в программе «Ваше здоровье!» на Пятом канале.

Кориандр можно прогреть на сухой сковороде до появления ореховой нотки, а затем растолочь в ступке. Лавровый лист используют для бульонов, а душистый перец придаёт блюдам аромат с оттенками гвоздики, корицы и мускатного ореха.

«Почему чеснок свежий горчит? Потому что его обычно пережаривают. Поэтому в первую очередь мы пользуемся сухим», — пояснил Титов.

Семена фенхеля шеф-повар предложил добавлять к овощам, особенно к капусте. Эта приправа также подходит для креветок. Бобы тонка используют в соусах к мясу, рыбе и овощам, а ещё добавляют во взбитый творог.