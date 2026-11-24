Современные посудомоечные машины действительно имеют деликатные режимы, которые работают при низких температурах и с менее мощными распылителями. Многие повседневные бокалы с маркировкой «пригодно для посудомоечной машины» благополучно переносят такую мойку. Однако, как отмечает сертифицированный сомелье Хиллари Зио, существуют категории бокалов, для которых посудомойка категорически не рекомендуется.

Какие бокалы нельзя мыть в посудомоечной машине?

Хиллари Зио, эксперт портала marthastewart.com, даёт чёткий список: «Я рекомендую мыть вручную бокалы из старинного хрусталя, бокалы с ручной росписью, бокалы с золотой каймой и особенно хрупкие изделия». Эти предметы слишком чувствительны к агрессивной среде посудомоечной машины — даже щадящий режим может повредить тонкое стекло, смыть декоративное покрытие или привести к появлению микротрещин. Некоторые производители посуды с декором прямо указывают, что изделия, декорированные золотом, платиной или краской, не предназначены для посудомоечной машины и требуют ручной мойки в тёплой воде с мягким моющим средством.

Почему хрусталь и бокалы с декором не переносят посудомойку?

Декоративные покрытия (золотая кайма, поталь, ручная роспись) — это, как правило, тонкие слои, которые со временем истираются от воды и химии. Эксперты предупреждают, что даже деликатный режим может буквально «стереть» позолоченные элементы, а высокотемпературная вода способна повредить сияющее золотое покрытие.

Хрусталь — материал с особыми оптическими свойствами, и регулярное воздействие агрессивных моющих средств приводит к необратимым изменениям. Щёлочь, содержащаяся в средствах для посудомоечных машин, может «разъесть» поверхность стекла — так называемое щелочное травление, при котором муть возникает не снаружи, а внутри поверхности, и вернуть прозрачность уже невозможно. Кроме того, тонкий хрусталь может расколоться из-за сильного напора воды либо помутнеть под воздействием моющих средств.

Наконец, перепады температур и вибрация представляют отдельную опасность: хрустальная посуда чувствительна к температурным колебаниям и может потрескаться, а изделия с большим количеством тонких элементов покрываются трещинами даже из-за небольшой вибрации или напора воды.

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Что делать, если на бокале нет маркировки?

Если вы не нашли на ножке или дне надпись «пригодно для мытья в посудомоечной машине», лучше не рисковать. По словам Зио, маркировка появилась на посуде ещё в 1980-х годах, и на большинстве современных предметов она есть, но если бокал достался вам от бабушки или куплен на блошином рынке, неизвестно, как поведёт себя стекло. В этом случае выбирайте ручную мойку — это гарантия сохранности.

Как правильно мыть «запрещённые» бокалы вручную?

Промойте бокалы мягким средством для мытья посуды в тёплой воде, а затем вытрите насухо безворсовой тканью, чтобы не осталось пятен и разводов. Производители декорированного стекла рекомендуют использовать мягкую губку и неагрессивное моющее средство, а после мытья сушить мягкой тканью.

Важно следить за тем, как вы держите бокал: люди часто держат бокал за основание, пока моют чашу, создавая крутящий момент в самом тонком месте — на ножке. Из-за небольшого смещения ножка часто ломается. Держите бокал за ножку или чашу, но не за основание, и не прикладывайте излишних усилий. Если вы всё же моете хрупкий бокал в посудомоечной машине (например, при наличии специального режима «Хрусталь»), производители советуют после завершения цикла приоткрыть дверцу, чтобы конденсат не оседал на стекле, а декорированные изделия оставить остывать, не вытирая их сразу.

Источники:

https://www.marthastewart.com

https://crystalexcz.com

https://www.techinsider.ru