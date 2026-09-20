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Диетолог Редина рассказала, что есть в течение дня для сохранения энергии

istockphoto.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Умеренные порции с белком, клетчаткой и сложными углеводами помогают дольше сохранять сытость и избегать резкого упадка энергии после еды, рассказала интернет-изданию Regions диетолог Ольга Редина.

В качестве подходящих вариантов для обеда специалист назвала запечённую тыкву с курицей или индейкой, а также гречку с грибами и овощами. Для большей сытости к последнему блюду можно добавить яйцо или мясо.

Для перекуса вместо сладкого батончика Редина советует выбирать яблоко с небольшой горстью орехов, натуральный йогурт с ягодами или цельнозерновой хлеб с творожным сыром.

Эксперт также напомнила о питьевом режиме. Недостаток жидкости может сопровождаться усталостью, головной болью и головокружением.

При этом постоянно бороться с сонливостью с помощью кофе Редина не рекомендует, особенно во второй половине дня, поскольку кофеин способен ухудшить последующий сон. Если дневная усталость сохраняется даже при нормальном отдыхе, стоит искать её причину, а не пытаться компенсировать состояние кофе и сладостями.
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