Конкуренция в этом году была высокой, а уровень проектов — действительно сильным. За шесть лет заметно выросло качество проектов, и это достижение всей страны. Интерес к Премии за год вырос более чем вдвое: если в 2025 году поступило более 1000 заявок, то в 2026 году — уже 2197 заявок из 81 региона, а лонг-лист расширился с 97 до 141 проекта. Эти цифры наглядно подтверждают, что сегодня креативные индустрии работают на развитие страны в целом, и их вклад заметен далеко за пределами столиц. В шорт-листе представлены инфраструктурные проекты, федеральные фестивали и события, проекты малых городов, традиционных отраслей бизнеса и локальных брендов.

«В этом году мы видим сильные проекты в регионах и муниципалитетах, в промышленности и туризме, в работе с наследием и молодежью. Каждый финалист показывает, как интеллектуальный ресурс и творческая идея превращаются в реальный экономический и социальный результат. Рост числа заявок более чем вдвое говорит о том, что отрасль ценит профессиональное признание, а Премия задает планку качества для всего креативного сектора. Мы не просто наблюдаем за развитием креативных индустрий, а влияем на него. Новые номинации всегда запускают новые тренды: мы замечаем перспективные направления, поддерживаем их и помогаем им расти. Именно так должна работать премия: отмечать тех, кто уже добился успеха, и вовремя видеть то, что завтра может изменить всю отрасль», — подчеркнула президент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш.

Финалисты VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий:

«Импульс воздействия» (присуждается компании, организации или физическому лицу за креативный проект с высоким социально значимым эффектом)

Федеральный молодежный фестиваль «ТопФест»

Международная выставка современного искусства «ВМЕСТЕ»

Фестиваль «Архстояние Серебряное» (Калужская область)

2. «Креативная интеграция» (присуждается компаниям, организациям и физическим лицам, ведущим деятельность в традиционных секторах экономики и применяющим креативные решения, внедряющим креативные проекты и экспериментальные подходы)

Особая экономическая зона «Кулибин» – экосистема, объединяющая промышленность, современное искусство и комфортную среду (Нижегородская область)

«Промдиз» – профессиональная платформа, направленная на развитие промышленного дизайна (Красноярский край)

Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» (Республика Башкортостан)

3. «Глобальная креаномика» при поддержке Департамента культуры города Москвы (присуждается организации или проекту, повлиявшим на укрепление и развитие международной кооперации в сфере креативных индустрий)

Tunguska. Тайгастро — международный гастрономический фестиваль (Красноярский край)

14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

Международный конкурс молодых художников «Картина мира»

4. «Креативный регион» (присуждается субъекту Российской Федерации, где общественные инициативы, инфраструктурные и управленческие решения оказали заметное влияние на развитие креативных индустрий и стали примером для других регионов)

Республика Башкортостан

Челябинская область

Санкт-Петербург

5. «Креативный муниципалитет» при поддержке ВАРМСУ (присуждается муниципальному образованию за создание эффективной экосистемы развития креативных индустрий, объединяющей власть, бизнес, сообщества и жителей и превращающей локальную идентичность и человеческий потенциал в ресурс экономического и социального развития)

Ардатовский муниципальный округ Республики Мордовия

Выборгский муниципальный район Ленинградской области

Город Рыбинск Ярославской области

6. «Креативное событие» (присуждается событию — концерту, фестивалю, представлению, выставке, деловому или социокультурному мероприятию, в том числе в онлайн- и гибридном форматах, — оказавшему заметное влияние на развитие креативного сектора российской экономики)

Фестиваль «Человек Альфа / Alfa Human» (Нижегородская область)

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» — 2026

Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале

7. «Креативный туризм» (присуждается компаниям, проектным командам и организациям, чей вклад в интеграцию креативных индустрий в туристскую отрасль привел к устойчивым изменениям в восприятии, экономике и инфраструктуре регионов)

Национальный туристический проект «Южноуральская тропа»

Экотропа «Плато Тапхар» (Республика Бурятия)

Многофункциональный культурно-деловой центр «Геленджик Арена» – всесезонная площадка культуры, событий и креативных индустрий Черноморского побережья (Краснодарский край)

8. Специальная номинация «Креативный код наследия» при поддержке ПАО «Газпром» (присуждается проектам и организациям за разработку и внедрение современных подходов к сохранению, развитию и популяризации культурного наследия России, обеспечивающих его доступность для новых поколений и укрепление культурной идентичности страны)

«Источник. Новое звучание традиции» — всероссийский музыкальный проект ON Лейбла

Креативное пространство КМ-93 (Республика Дагестан)

«Мертвые души. Второй том. Возрождение». Автор: Гигачат

9. «Креативное поколение» (присуждается организациям, сообществам, платформам и проектным командам, разработавшим и внедрившим новые или перспективные форматы объединения, коллаборации, поддержки и профессионального развития людей в креативных индустриях)

Центр «КРЕАТЕХ» МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Мастерская новых медиа»

Проект «Продюсер города на миллиард» АНО «Агентство развития Сысерти»

10. Специальная номинация «Креативная Арктика» (присуждается проектам, раскрывающим потенциал и развивающим креативную экономику арктических территорий России)

Фонд сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект мамонта»

Арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний»

GAPANOVICH × Мурманская область: Арктика на подиуме

11. Специальная номинация «Немалый бизнес» при поддержке АО «Альфа-Банк» (присуждается предпринимателям и малым компаниям креативных индустрий за оригинальную бизнес-идею, конкурентоспособный продукт и потенциал выхода на новые города и регионы)

BREVNO — собственные технологии производства оправ из дерева и переработанного пластика (Коровин Артем Викторович)

Ботика — технологический стартап (Громов Сергей Евгеньевич)

МАРУНИКА — российский бренд предметного дизайна (Руднева Елена Викторовна)

12. Специальная номинация «Молодые профессионалы» (при поддержке арт-кластера «Таврида») (присуждается в шести направлениях: кино, сценарное мастерство, изобразительное искусство, театр, современная музыка, литература. Для молодых профессионалов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий в возрасте от 18 до 35 лет, реализующих проекты на территории России, за уникальность проекта, социальный эффект, масштаб и медиаохват).

Финалисты направления «Кино»:

Полина Гухман, актриса театра и кино

Люся Дадальян, продюсер холдинга START

Глеб Калюжный, актер

Финалисты направления «Сценарное мастерство»:

Братья Федор и Никита Кравчуки, сценаристы, режиссеры, продюсеры

Сергей Малкин, режиссер, сценарист

Ринат Есеналиев, сценарист, актер

Финалисты направления «Изобразительное искусство»:

Вера Линник, медиахудожник, основатель метода «Светотворчество»

Иван Чухновский, художник‑живописец, участник Специальной военной операции, организатор передвижных выставок

Полина Глинских, директор «Государственного исторического музея Южного Урала», председатель Молодежного совета при Министерстве культуры Челябинской области

Финалисты направления «Театр»:

Андрей Соколов, заместитель художественного руководителя Московского еврейского театра «Шалом»

Ольга Романова, директор КГАУ «Красноярский музыкальный театр», лауреат Вахтанговской премии театральных менеджеров

Яна Орехова, драматург, режиссер, член Творческого молодежного сообщества театральных деятелей

Финалисты направления «Современная музыка»:

Анастасия Белявская и Олег Сидоров (NANSI & SIDOROV)

Сергей Нихаенко, музыкант, автор и исполнитель, артист лейбла «Таврида.АРТ»

Сергей Садовников и Евгения Скачкова, артисты проекта BELOBOKA

Финалисты направления «Литература»:

Ларионова Татьяна Алексеевна, поэт

Коваленко Владимир Дмитриевич, писатель

Кайдаш Михаил Андреевич, писатель

Церемония строится на трех ценностях: Вере, Надежде и Любви. Каждая станет отдельным актом, и вместе они расскажут историю рождения и развития креативной идеи. Символическое семечко будет прорастать на протяжении вечера и превратится в большое цветущее дерево — это путь идеи от первого замысла до признания. В финале имена лауреатов соединятся в созвездие: у каждого свой путь от идеи до проекта, получившего признание профессионального сообщества.

Лауреатов определит жюри из 48 ведущих экспертов страны. В составе жюри: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин; сопредседатель ВАРМСУ, депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева; депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский; руководитель Росмолодежи Григорий Гуров; заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин, генеральный директор Издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский; народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова; генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье», заслуженный артист России Иван Рудин; хореограф, режиссер, актриса, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженная артистка России Алла Сигалова; стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов и другие.

Лауреатов VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий наградят 1 декабря 2026 года на церемонии в Московском концертном зале «Зарядье».

Для аккредитации необходимо до 27 ноября 2026 года пройти регистрацию на сайте премии.