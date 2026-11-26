Конкуренция в этом году была высокой, а уровень проектов — действительно сильным. За шесть лет заметно выросло качество проектов, и это достижение всей страны. Интерес к Премии за год вырос более чем вдвое: если в 2025 году поступило более 1000 заявок, то в 2026 году — уже 2197 заявок из 81 региона, а лонг-лист расширился с 97 до 141 проекта. Эти цифры наглядно подтверждают, что сегодня креативные индустрии работают на развитие страны в целом, и их вклад заметен далеко за пределами столиц. В шорт-листе представлены инфраструктурные проекты, федеральные фестивали и события, проекты малых городов, традиционных отраслей бизнеса и локальных брендов.
«В этом году мы видим сильные проекты в регионах и муниципалитетах, в промышленности и туризме, в работе с наследием и молодежью. Каждый финалист показывает, как интеллектуальный ресурс и творческая идея превращаются в реальный экономический и социальный результат. Рост числа заявок более чем вдвое говорит о том, что отрасль ценит профессиональное признание, а Премия задает планку качества для всего креативного сектора. Мы не просто наблюдаем за развитием креативных индустрий, а влияем на него. Новые номинации всегда запускают новые тренды: мы замечаем перспективные направления, поддерживаем их и помогаем им расти. Именно так должна работать премия: отмечать тех, кто уже добился успеха, и вовремя видеть то, что завтра может изменить всю отрасль», — подчеркнула президент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш.
Финалисты VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий:
- «Импульс воздействия» (присуждается компании, организации или физическому лицу за креативный проект с высоким социально значимым эффектом)
- Федеральный молодежный фестиваль «ТопФест»
- Международная выставка современного искусства «ВМЕСТЕ»
- Фестиваль «Архстояние Серебряное» (Калужская область)
2. «Креативная интеграция» (присуждается компаниям, организациям и физическим лицам, ведущим деятельность в традиционных секторах экономики и применяющим креативные решения, внедряющим креативные проекты и экспериментальные подходы)
- Особая экономическая зона «Кулибин» – экосистема, объединяющая промышленность, современное искусство и комфортную среду (Нижегородская область)
- «Промдиз» – профессиональная платформа, направленная на развитие промышленного дизайна (Красноярский край)
- Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» (Республика Башкортостан)
3. «Глобальная креаномика» при поддержке Департамента культуры города Москвы (присуждается организации или проекту, повлиявшим на укрепление и развитие международной кооперации в сфере креативных индустрий)
- Tunguska. Тайгастро — международный гастрономический фестиваль (Красноярский край)
- 14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow
- Международный конкурс молодых художников «Картина мира»
4. «Креативный регион» (присуждается субъекту Российской Федерации, где общественные инициативы, инфраструктурные и управленческие решения оказали заметное влияние на развитие креативных индустрий и стали примером для других регионов)
- Республика Башкортостан
- Челябинская область
- Санкт-Петербург
5. «Креативный муниципалитет» при поддержке ВАРМСУ (присуждается муниципальному образованию за создание эффективной экосистемы развития креативных индустрий, объединяющей власть, бизнес, сообщества и жителей и превращающей локальную идентичность и человеческий потенциал в ресурс экономического и социального развития)
- Ардатовский муниципальный округ Республики Мордовия
- Выборгский муниципальный район Ленинградской области
- Город Рыбинск Ярославской области
6. «Креативное событие» (присуждается событию — концерту, фестивалю, представлению, выставке, деловому или социокультурному мероприятию, в том числе в онлайн- и гибридном форматах, — оказавшему заметное влияние на развитие креативного сектора российской экономики)
- Фестиваль «Человек Альфа / Alfa Human» (Нижегородская область)
- Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» — 2026
- Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале
7. «Креативный туризм» (присуждается компаниям, проектным командам и организациям, чей вклад в интеграцию креативных индустрий в туристскую отрасль привел к устойчивым изменениям в восприятии, экономике и инфраструктуре регионов)
- Национальный туристический проект «Южноуральская тропа»
- Экотропа «Плато Тапхар» (Республика Бурятия)
- Многофункциональный культурно-деловой центр «Геленджик Арена» – всесезонная площадка культуры, событий и креативных индустрий Черноморского побережья (Краснодарский край)
8. Специальная номинация «Креативный код наследия» при поддержке ПАО «Газпром» (присуждается проектам и организациям за разработку и внедрение современных подходов к сохранению, развитию и популяризации культурного наследия России, обеспечивающих его доступность для новых поколений и укрепление культурной идентичности страны)
- «Источник. Новое звучание традиции» — всероссийский музыкальный проект ON Лейбла
- Креативное пространство КМ-93 (Республика Дагестан)
- «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Автор: Гигачат
9. «Креативное поколение» (присуждается организациям, сообществам, платформам и проектным командам, разработавшим и внедрившим новые или перспективные форматы объединения, коллаборации, поддержки и профессионального развития людей в креативных индустриях)
- Центр «КРЕАТЕХ» МГТУ им. Н.Э. Баумана
- «Мастерская новых медиа»
- Проект «Продюсер города на миллиард» АНО «Агентство развития Сысерти»
10. Специальная номинация «Креативная Арктика» (присуждается проектам, раскрывающим потенциал и развивающим креативную экономику арктических территорий России)
- Фонд сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект мамонта»
- Арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний»
- GAPANOVICH × Мурманская область: Арктика на подиуме
11. Специальная номинация «Немалый бизнес» при поддержке АО «Альфа-Банк» (присуждается предпринимателям и малым компаниям креативных индустрий за оригинальную бизнес-идею, конкурентоспособный продукт и потенциал выхода на новые города и регионы)
- BREVNO — собственные технологии производства оправ из дерева и переработанного пластика (Коровин Артем Викторович)
- Ботика — технологический стартап (Громов Сергей Евгеньевич)
- МАРУНИКА — российский бренд предметного дизайна (Руднева Елена Викторовна)
12. Специальная номинация «Молодые профессионалы» (при поддержке арт-кластера «Таврида») (присуждается в шести направлениях: кино, сценарное мастерство, изобразительное искусство, театр, современная музыка, литература. Для молодых профессионалов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий в возрасте от 18 до 35 лет, реализующих проекты на территории России, за уникальность проекта, социальный эффект, масштаб и медиаохват).
Финалисты направления «Кино»:
- Полина Гухман, актриса театра и кино
- Люся Дадальян, продюсер холдинга START
- Глеб Калюжный, актер
Финалисты направления «Сценарное мастерство»:
- Братья Федор и Никита Кравчуки, сценаристы, режиссеры, продюсеры
- Сергей Малкин, режиссер, сценарист
- Ринат Есеналиев, сценарист, актер
Финалисты направления «Изобразительное искусство»:
- Вера Линник, медиахудожник, основатель метода «Светотворчество»
- Иван Чухновский, художник‑живописец, участник Специальной военной операции, организатор передвижных выставок
- Полина Глинских, директор «Государственного исторического музея Южного Урала», председатель Молодежного совета при Министерстве культуры Челябинской области
Финалисты направления «Театр»:
- Андрей Соколов, заместитель художественного руководителя Московского еврейского театра «Шалом»
- Ольга Романова, директор КГАУ «Красноярский музыкальный театр», лауреат Вахтанговской премии театральных менеджеров
- Яна Орехова, драматург, режиссер, член Творческого молодежного сообщества театральных деятелей
Финалисты направления «Современная музыка»:
- Анастасия Белявская и Олег Сидоров (NANSI & SIDOROV)
- Сергей Нихаенко, музыкант, автор и исполнитель, артист лейбла «Таврида.АРТ»
- Сергей Садовников и Евгения Скачкова, артисты проекта BELOBOKA
Финалисты направления «Литература»:
- Ларионова Татьяна Алексеевна, поэт
- Коваленко Владимир Дмитриевич, писатель
- Кайдаш Михаил Андреевич, писатель
Церемония строится на трех ценностях: Вере, Надежде и Любви. Каждая станет отдельным актом, и вместе они расскажут историю рождения и развития креативной идеи. Символическое семечко будет прорастать на протяжении вечера и превратится в большое цветущее дерево — это путь идеи от первого замысла до признания. В финале имена лауреатов соединятся в созвездие: у каждого свой путь от идеи до проекта, получившего признание профессионального сообщества.
Лауреатов определит жюри из 48 ведущих экспертов страны. В составе жюри: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин; сопредседатель ВАРМСУ, депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева; депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский; руководитель Росмолодежи Григорий Гуров; заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин, генеральный директор Издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский; народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова; генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье», заслуженный артист России Иван Рудин; хореограф, режиссер, актриса, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженная артистка России Алла Сигалова; стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов и другие.
Лауреатов VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий наградят 1 декабря 2026 года на церемонии в Московском концертном зале «Зарядье».
Для аккредитации необходимо до 27 ноября 2026 года пройти регистрацию на сайте премии.