Что такое эндогенный алкоголь и сколько его в человеческом организме?

23 апреля в Балашихе произошло ДТП. Во дворе одного из домов был сбит 6-летний ребенок. Представители Следственного комитета сообщили, что в крови погибшего мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что соответствует 100 граммам водки. По результатам первичной экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения». По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». По версии отца, его сыну могли вколоть алкоголь уже после смерти. Ряд экспертов заявили, что опьянение могло объясняться концентрацией в крови мальчика эндогенного алкоголя. При этом повторная проверка подтвердила, что алкоголь в крови мальчика все же был, и экзогенный, а не эндогенный.

Статья по теме Конфеты с градусом. Можно ли продукты с алкоголем есть детям и водителям?

Эндогенный алкоголь — это этанол, который вырабатывается клетками нашего организма в результате биохимических реакций. Как правило, он находится в клетках легких, печени и прочих структур организма и никак не связан с употреблением горячительных напитков.

Эндогенный алкоголь для человека жизненно необходим. Он отвечает за упругость и проницаемость клеточных мембран, метаболизм нервной системы, а именно: серотонин, дофамин и норадреналин, синтез эндогенных веществ. Кроме того, именно эндогенный алкоголь является источником энергии — другими словами, он помогает человеку бороться со стрессовыми и прочими эмоционально сложными ситуациями и чувствовать себя хорошо.

Концентрация эндогенного этанола в крови у каждого человека своя, однако она редко превышает отметку 1 мг/л, поэтому переживать по поводу того, что вас оштрафуют за езду в нетрезвом виде, не нужно. Обычный алкотестер такое малое количество этанола определить не сможет.

Что происходит, когда человек начинает пить?

Как только человек начинает пить внешний, то есть экзогенный алкоголь, организм резко снижает выработку естественного алкоголя. Поэтому биологические процессы, которые зависят от присутствия эндогенного алкоголя в организме и влияющие на наше настроение, начинают плохо работать, что приводит к стремлению человека хоть ненадолго, но пополнить этот запас «радости» за счет внешнего алкоголя. Человек даже может уйти в запой.

Смотрите также: