Для зимней защиты плодовых деревьев от грызунов подойдёт оцинкованная сетка с ячейками 3–5 мм, рассказала в беседе с интернет-изданием REGIONS садовод Екатерина Рассадина.

Она рекомендовала устанавливать сетку цилиндром вокруг ствола, заглубляя нижний край на 8–10 см. Высота защиты от зайцев должна составлять минимум 70 см, а для молодых саженцев — около метра.

«Обязательно нужно оставлять зазор 4-6 сантиметров от коры для циркуляции воздуха», — подчеркнула Рассадина.

Прижимать металл вплотную к стволу нельзя: по мере роста кора может врастать в сетку. В качестве другого способа защиты садовод предложила еловые или сосновые ветки, закреплённые иголками вниз.

Рассадина предостерегла от оборачивания стволов плёнкой, рубероидом и толем: под ними кора может преть. Солому, сено и мешковину она также не рекомендует использовать, поскольку они способны стать укрытием для мышей.