Ограждение дачного или деревенского участка обойдётся в сумму от 1,3 тыс. до 5 тыс. рублей за погонный метр, а если забор соседа «заехал» на вашу землю, спор о границах решается через ЕГРН, кадастрового инженера и в крайнем случае через суд. Эксперты объяснили, какие материалы служат дольше остальных, где реально сократить расходы без потери надёжности и как действовать, если соседское ограждение сдвинуто на вашу территорию. Последние подробности — у aif.ru.

Из чего сделать забор и сколько это стоит

Долгожители среди ограждений — бетон и металл. Руководитель проекта «ЕКС Девелопмент» Михаил Григорян отмечает, что бетонные секции служат свыше 50 лет, а профлист и евроштакетник при качественном покрытии и грамотном монтаже — 30–50 лет. Оцинкованная сетка-рабица и сварные 3D-панели выдерживают более 20 лет. Дереву нужны регулярная обработка защитными составами и покраска — без ухода оно живёт порядка 10–15 лет.

По подсчётам эксперта, монтаж ограждения из сетки-рабицы начинается от 1,3 тыс. рублей за погонный метр, из профлиста — от 2,4 тыс., из 3D-сетки — от 2,5 тыс., из дерева — от 2,8 тыс. Бетонные секции с кладкой обойдутся примерно от 5 тыс. рублей. Итоговая сумма зависит от высоты, характеристик грунта, способа установки опор и сложности работ.

Прикинуть бюджет поможет простая арифметика: периметр стандартных шести соток — это порядка сотни погонных метров ограды высотой около двух метров. В пересчёте на весь периметр рабица потянет примерно на 150 тыс. рублей, профлист — на 270 тыс., а металлический штакетник, смонтированный с двух сторон «в шахматном порядке», — до 440 тыс.

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Как снизить цену без потери надёжности

Дешевле всего обходится рабица. Если же нужна глухая ограда, лучшим сочетанием цены и практичности эксперт называет профлист: метр такого забора с установкой обходится примерно в 1,9–5 тыс. рублей — итог определяют высота полотна и вид покрытия.

Сократить расходы, по словам Григоряна, позволяют стандартная высота и типовые секции, отказ от сложных декоративных элементов и опоры без сплошного ленточного фундамента, если грунт это допускает. По оценке монтажников, отказ от ленты на прочном основании высвобождает около трети бюджета стройки.

А вот на чём экономить не стоит — на несущих конструкциях, крепеже и антикоррозийной защите: от них зависят устойчивость ограды и срок её службы. Продуманный выбор конструкции с учётом особенностей участка снижает первоначальные затраты и экономит на будущих ремонтах.

Сосед сдвинул забор на вашу землю: что делать

Такая ситуация в загородной практике встречается нередко. Примерно пятая часть российских участков — почти 14 млн — до сих пор существует без установленных границ. С 1 марта 2025 года, после вступления в силу закона № 487-ФЗ, положение ухудшилось: продать, подарить или унаследовать землю без межевания нельзя — регистрацию приостановят. Межевание при этом обходится в 10–15 тыс. рублей.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова поясняет: если ограждение только появляется, его монтаж обычно и становится поводом для спора о границах. Подтвердить нарушение позволяет вынос границ в натуру — замеры кадастрового инженера или геодезистов, которые официально фиксируют смещение забора с межевой линии.

С документами на руках нужно предложить соседу передвинуть забор добровольно. При отказе остаётся суд с требованием демонтировать ограждение и вернуть его на законные границы. Юлия Дымова подчёркивает: такой порядок — стандартная процедура урегулирования земельных споров. Накажут за доски? Названы случаи, когда за забор на даче могут наказать Подробнее

Со своей стороны Михаил Григорян советует начать с проверки границ участка в ЕГРН, при необходимости — привлечь кадастрового инженера. Если «заезд» подтвердится, сначала стоит попробовать договориться миром, затем направить письменную претензию с требованием перенести ограждение, а без результата — обращаться в суд, в том числе с требованием устранить препятствия в пользовании участком. Основания — статьи 60 и 64 Земельного кодекса РФ о защите земельных прав и разрешении споров, а также статья 304 Гражданского кодекса РФ, дающая собственнику право требовать устранения нарушений его прав.