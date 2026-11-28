В результате перелома ребер, как у телеведущего Николая Дроздова, могут быть повреждены легкие. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru ортопед Андрей Литвиненко, оценивая последствия травмы.

«Судя по имеющейся информации о переломе пяти ребер, удар был достаточно мощный, обширный. Такого рода травмы часто бывают при автодорожных происшествиях. Такого рода травма считается опасной и есть доля летальности, а также доля достаточно серьёзных осложнений», - объяснил он.

Врач подчеркнул, что при таких травмах требуется госпитализация, лечение в домашних условиях невозможно.

«Очень часто при переломах рёбер травмируются лёгкие, которые находятся внутри грудной клетки. Может быть как просто ушиб лёгкого, так и пневмоторакс, который развивается, если смещается отломок ребра и упирается в легкое. Могут попутно произойти травмы сердца, ушибы. Все это может привести к достаточно серьёзным нарушениям функций дыхания, сердечно-сосудистой системы», - отметил собеседник издания.

Литвиненко особо обратил внимание на то, что травма может быть осложнена из-за возраста пациента.

«Тут надо учитывать, что в таком возрасте достаточно даже с высоты собственного роста упасть, чтобы похожую травму получить. С возрастом кости теряют кальций, витамин D, становятся хрупкими, как кукурузная палочка, их травмировать очень легко», - сказал он.

Врач подчеркнул, что пациент с подобной травмой должен находиться под наблюдением врача из-за риска развития осложнений.

«Осложнения, связанные с лёгкими, могут быть как бы на раннем этапе, так и отсроченными. В течение нескольких недель, месяца и даже больше они проявят себя как пневмония, бронхит, плеврит. Именно поэтому необходим постоянный врачебный контроль», - подытожил он.