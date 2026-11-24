В Москве в Российском фонде культуры состоялась торжественная церемония вручения премии имени Анатолия Луначарского. В этом году её лауреатами стали девять представителей сферы культуры из Москвы, Кемеровской, Белгородской, Иркутской и Вологодской областей, Чувашской Республики, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Тыва.

Награждали лауреатов помощник Президента Российской Федерации, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский и кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, народный артист РСФСР, режиссёр, председатель Российского фонда культуры Никита Михалков.

Премия была учреждена Российским фондом культуры для поддержки и поощрения работников нетворческих профессий, чей труд обеспечивает повседневную работу учреждений культуры. Среди них — музейные сотрудники, библиотекари, работники театров, цирков, концертных организаций, киностудий и других культурных учреждений. Их деятельность часто остаётся за пределами внимания зрителей и посетителей, однако именно от неё во многом зависит полноценная работа культурных организаций.

«Мы привыкли награждать деятелей культуры, звёзд, народных артистов, народных художников, директоров, художественных руководителей. Но кто, собственно, делает всю эту работу? Люди, которые часто остаются в тени. Большинство зрителей, которые ходят в театры, даже не задумывается о том, что без такой важной профессии, как театральный осветитель, спектакль просто не состоится. То же самое касается и многих других специалистов сферы культуры», — подчеркнул Владимир Мединский.

В 2026 году на соискание премии поступило несколько сотен заявок. По итогам отбора были определены девять победителей. Каждый из них получил специальный приз, почётный диплом и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

«Это очень важная премия. Знаете, каждый спектакль, когда мы приезжаем куда-то на гастроли или играем в Москве, первое, что я делаю после того, как мы выходим в финале, — прошу зрителей поблагодарить тех, кого нет на сцене, потому что без них, без тех, кто находится за кулисами — в аппаратных, в гримёрных, в костюмерных, — не существует нас. Это кажется, что мы творцы. На самом деле, если на секунду убрать всех тех, кого не видно на сцене, ничего не будет и нас не будет», — сказал Никита Михалков.

Обращаясь к победителям премии, он отметил: «Сегодня один из тех, кому вручали премию, сказал: "Как удивительно, что дают премию просто за то, что мы делаем свою работу". И как же это важно, когда что-то делается не ради того, чтобы отметили, а потому, что вы не можете этого не делать, в этом ваше призвание. И дай Бог, чтобы вы его сохраняли и продолжали работать, потому что без этого вы не можете жить».

Среди лауреатов — Лариса Андичекова, старший научный сотрудник Новокузнецкого художественного музея (Кемеровская область, Кузбасс), отмеченная в номинации «Работник музея». Она создаёт музейные программы, преподаёт историю искусства, поддерживает будущих мастеров художественной обработки и росписи по дереву.

В номинации «Работник театра» награду получил Геннадий Ильин, осветитель Государственного русского драматического театра в Чебоксарах (Чувашская Республика). При его участии создано свыше ста шестидесяти спектаклей. Для каждого он выстраивает свою световую партитуру, помогая зрителю почувствовать переживания героев и замысел режиссёра.

Лауреатом в номинации «Библиотекарь» стала Наталья Шишкова, сотрудница Центральной детской библиотеки МБУК ЦБС города Боготола (Красноярский край). Её профессиональный труд отмечен Почётной грамотой Министерства культуры Красноярского края. Наталья занимается организацией библиотечного обслуживания юных читателей и поддерживает интерес детей к чтению.

В номинации «Работник культурно-досугового учреждения» отмечена Ольга Черешнева, начальник отдела по разработке и пошиву театрального костюма Централизованной клубной системы города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Она отвечает за создание костюмов, которые становятся частью художественного оформления мероприятий и сценических выступлений.

Премию в номинации «Преподаватель учреждения высшего, среднего специального и детского образования в области культуры» получила Любовь Остроумова, преподаватель Великоустюгской детской художественной школы имени Е.П. Шильниковского (Вологодская область). Она занимается художественным образованием детей и помогает им осваивать основы изобразительного искусства.

В номинации «Работник цирка» победителем стал Алексей Студёнов, начальник службы инспекторов манежа Большого Московского цирка. В его обязанности входит обеспечение порядка и безопасности на манеже во время репетиций и представлений.

Лауреатом в номинации «Работник концертной организации» стал Владимир Кротов, реставратор-ремонтировщик органа Белгородской государственной филармонии. Его работа направлена на поддержание инструмента в рабочем состоянии, что позволяет сохранять звучание инструмента и обеспечивать проведение концертов.

В номинации «Работник киностудии» награждён Артур Арутюнян, звукорежиссёр Дома культуры «Перевал» Слюдянского муниципального района (Иркутская область). За годы работы он прошёл путь от киномеханика до звукорежиссёра, освоив тонкости кинопоказа и звукового сопровождения.

Премию в номинации «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры» получила Оюмаа Ноозун, начальник учебно-методического отдела Международной академии «Хоомей» (Республика Тыва). Её деятельность связана с организацией учебно-методической работы учреждения, которое занимается изучением и сохранением традиционного горлового пения.

Премия имени А.В. Луначарского призвана привлечь внимание к профессионалам, которые ежедневно обеспечивают работу учреждений культуры, помогают сохранять культурное наследие и создавать условия для реализации творческих проектов. Награда подчёркивает значимость не только творческих профессий, но и тех специалистов, без которых невозможно развитие культурной сферы.