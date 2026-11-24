В нижней палате российского парламента подготовлен законопроект, предусматривающий квотирование зарубежного кино.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии», в соответствии с которыми в течение года планируется устанавливать периоды, когда в кинотеатрах должны показывать национальные фильмы, сократив долю зарубежного кино до минимума.

К утверждению квот предполагается привлечь российские организации кинематографии. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с марта следующего года.

Напомним, прошлой весной российский президент Владимир Путин отметил в ходе выступления на заседании Совета по культуре, что из-за отсутствия в РФ квотирования зарубежного кино на экраны страны попадают «идеологически совершенно тупые и ненужные» вещи. Глава государства обратил внимание на то, что в других странах, в том, числе во Франции, иностранное кино жестко квотируют. Путин высказался за принятие подобных мер в РФ.