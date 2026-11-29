Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семье умершего фронтмена группы Beach Boys Майка Лава.

«Великий Майк Лав, мой хороший друг, скончался в возрасте 85 лет <…> Мои соболезнования его замечательной семье», - написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Майка Лава замечательным человеком, который обладал уникальным и прекрасным голосом, а также помог своей группе добиться большой славы и успеха.

Ранее стало известно, что в США умер один из основателей легендарной рок-группы Beach Boys и ее фронтмен Майк Лав, которому было 85 лет. Музыкант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. По данным источников, в прошлом году Лав перенес COVID-19, после чего у него возникли осложнения, от которых он страдал до последнего времени.