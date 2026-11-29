Легендарный участник группы Beach Boys Майк Лав скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 85 лет. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, в прошлом году музыкант перенес COVID-19, после чего у него возникли осложнения, от которых он страдал до последнего времени.

О смерти Лава ранее сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на заявление его представителя. По словам Кэти Альтман, музыкант умер в субботу вечером в окружении семьи. Официальная причина смерти не называлась.

Майк Лав был одним из основателей Beach Boys и фронтменом коллектива, созданного в 1961 году в Лос-Анджелесе. В 1988 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001-м получила премию «Грэмми». Многие поклонники знают ее по песням «California Dreamin’», «Surfin’ U.S.A.», «California Girls», «Fun, Fun, Fun» и «Help Me, Rhonda».