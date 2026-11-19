Стендап-комик Элдос Алмазов умер в возрасте 29 лет после очередной операции, у него был рак кости. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщила его двоюродная сестра Айдана.

«У Элдоса был рак кости... Вчера, во время операции, Элдоса не стало. Его родные, особенно мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью», — сказала она

Сам Алмазов об обнаружении у него рака кости сообщил в мае 2026 года. Он писал, что ему предстоит долгое лечение, Элдос надеялся, что болезнь можно победить. В последний раз на связь он выходил 20 октября, тогда он сообщил, что находится дома и готовится к следующей химиотерапии.

У Алмазова также было редкое заболевание — гипофизарный нанизм, из-за которого его рост составлял около 130 сантиметров.

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области Киргизии. В 2021 году он принял участие в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, где попал в команду Алексея Щербакова. После этого юморист стал набирать популярность, его начали приглашать в различные интернет-проекты.