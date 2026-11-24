Согласно положениям законопроекта о квотировании зарубежных фильмов, размер компенсационной выплаты за выдачу прокатного удостоверения на иностранную игровую картину достигнет 5 млн рублей. Для анимационных лент аналогичный взнос установят на уровне 3 млн рублей.

В документе уточняется: претенденту на прокатное удостоверение игрового фильма из-за рубежа предстоит внести 5 млн рублей, а за мультфильм — 3 млн рублей. При этом предусмотрены изъятия — они распространяются на картины стран ЕАЭС, обладателей наград фестивалей, включённых в правительственный список, а также на произведения, впервые представленные публике до 1993 года.

Подчёркивается: при отсутствии выплаты удостоверение на прокат выдано не будет. Как предполагается, поступившие деньги пойдут на «мониторинг показа фильмов» — структуру, которая следит за тем, как кинотеатры соблюдают расписание сеансов.

Кроме того, планируется ввести отчисления в пользу развития российского кинематографа. Так, обладатель прокатного удостоверения на зарубежную ленту будет обязан каждый квартал перечислять 10% от совокупного объёма кассовых сборов картины в кинотеатрах за этот период.