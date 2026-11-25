В возрасте 70 лет скончалась актриса театра и кино Наталья Бурдина. Она посвятила тверской сцене более четырех десятилетий, телезрителям известна по сериалу «Сельский детектив». Aif.ru собрал детали.

Наталья Бурдина скончалась после продолжительной болезни

«Двадцать четвертого ноября 2026 года вследствие продолжительной болезни скончалась актриса Наталья Бурдина», — сообщили в пресс-службе Тверского академического театра драмы.

Наталья Бурдина родилась в городе Чусовом Пермской области 20 августа 1956 года. Она обучалась актерскому искусству у народной артистки РСФСР Веры Ефремовой. Как отметили в пресс-службе, именно под руководством этого мастера сформировались профессионализм Натальи Бурдиной, глубокое понимание сцены и любовь к театру.

Актриса воплотила на сцене десятки разноплановых образов

Наталья Бурдина стала актрисой Тверского театра драмы в 1984 году и посвятила более 40 лет тверской сцене. За это время она воплотила десятки разноплановых образов.

В их числе — Пелагея Притыкина в «Варварах» Максима Горького, Медсестра в «Клиническом случае» Рэя Куни, Донна Паскуа в «Кьоджинских перепалках» Карла Гольдони, Берта в «Елизавете против Елизаветы», Настасья Петровна в «Обрыве» Ивана Гончарова, Кошка в «Бременских музыкантах», Лошадь Сестрица в «Очень простой истории» Марии Ладо, Жительница города и Разбойница в «Снежной королеве» Ганса Христиана Андерсена, Лиза в «Уроке дочкам» Ивана Крылова, Мамка-нянька в «Марье Моревне и царском сыне».

В театре подчеркнули, что эти роли отличала особая человеческая теплота.

В то же время телезрителям актриса знакома по сериалу «Сельский детектив», где сыграла деревенскую сплетницу Ольгу Трофимовну. Она также участвовала в других проектах. Среди них — «Система» и «Зверобой».

Наталья Бурдина отметила 70-летний юбилей на сборе труппы

Наталья Бурдина отметила свой 70-летний день рождения на сборе труппы в августе 2026 года.

«Коллегам запомнились ее скромная, теплая улыбка и благодарность. Свет, искренность, радушие и правдивость во всем, за что бы ни бралась Наталья Николаевна, — такой ее знали коллеги за кулисами», — рассказали в театре.

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В Тверском театре драмы выразили соболезнования после смерти Натальи Бурдиной

В Тверском театре драмы выразили соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам таланта Натальи Бурдиной.

«Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит вместе со всеми, кто знал и любил Наталью Николаевну. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах, на сцене, в ролях и в благодарной памяти зрителей», — сообщили в театре.