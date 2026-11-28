Актриса Агата Муцениеце стала лицом рекламной кампании российского бренда горнолыжной одежды — и сразу оказалась в центре внимания пользователей соцсетей. На кадрах 37-летняя артистка позирует в лыжных костюмах, а пользователи обсуждают, как стройно она выглядит всего через несколько месяцев после третьих родов.

Муцениеце называют «красоткой» и «худенькой», восхищаются «бесконечными ногами» и особенно — талией, которая, по наблюдению фолловеров, не теряется даже в объёмной лыжной экипировке.

Часть пользователей приписала перемены во внешности Муцениеце влиянию её нынешнего супруга — 42-летнего музыканта Петра Дранги, который, по их мнению, «раскрыл в ней женщину».

«Агаточка, ты просто красотка! Всегда любуюсь твоей стройностью! Так держать», — отметил комментатор. «И это мама троих детей», — подчеркнула еще одна поклонница.

Напомним, 1 декабря 2025 года Агата в третий раз стала мамой — она родила дочь Веру от Петра Дранги. Для музыканта этот брак и ребёнок стали первыми. Позже актриса признавалась, что рожала в элитной подмосковной клинике, которую выбирают многие российские звёзды.

Помимо новорожденной Веры, у Муцениеце есть сын и дочь от брака с актером Павлом Прилучным. После объявления о разводе в феврале 2020 года бывшие супруги долго и громко выясняли отношения: сначала спорили об алиментах, затем — о том, где будет жить 13-летний Тимофей. Прилучный также подавал на экс-жену в суд, обвиняя ее в клевете после ее слов о домашнем насилии. Сегодня общие дети актрисы остаются с матерью.