Новый скандал разгорелся вокруг американского рэпера Канье Уэста, также известного как Ye, на которого подали в суд в связи с возможным нарушением авторских прав на песню Vultures, записанную вместе с исполнителем Ty Dolla $ign, свидетельствуют данные искового заявления.

С иском обратились продюсеры Джаред Дил и Марлон Бэрроу, которые требуют изъять или уничтожить исходные записи трека. Они заявили, что Уэст незаконно использовал их композицию Joint 2, которая была создана ещё в 2018 году.

Бэрроу переслал Ty Dolla $ign запись песни в сжатом формате, чтобы тот ознакомился с ней. При этом не были переданы качественные исходные аудиофайлы. В итоге письменное соглашение на использование музыки так и не было заключено.

Дил и Бэрроу утверждают, что, несмотря на отсутствие сделки, элементы их композиции появились в песне Vultures. Авторы иска также отметили, что им ничего не заплатили. Кроме того, Дил, в отличие от Бэрроу, не был упомянут в числе продюсеров.

Истцы также заявили, что не раз призывали перестать использовать композицию и выплатить им вознаграждение, но спор урегулировать не получалось. Кроме уничтожения записей, они просят компенсировать им ущерб и взыскать с исполнителей прибыль.

Напомним, ранее оперный певец и композитор Чейз Тейлор подал в суд на Канье Уэста. Артист утверждает, что его незаконно удерживали в здании школы в штате Вайоминг, чтобы тот сочинял музыку для оперы о библейском царе Навуходоносоре. Тейлор уточнил, что не мог даже сходить в туалет без разрешения Пола Джонсона, который является продюсером Уэста.