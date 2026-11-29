Актера, музыканта и шоумена Никиту Джигурду перевели из реанимации в обычную палату — об этом артист сообщил в соцсети.
Он опубликовал видео, которое сопроводил стихотворением. В нем Джигурда пожелал тем, кто верит в бога, покровительства ангелов, а своих недоброжелателей раскритиковал, используя нецензурные выражения.
Напомним, Джигурда попал в больницу 23 ноября — у него диагностировали обширный инфаркт. Через два дня его перевели в обычную палату, но потом вернули обратно в реанимацию, так как возник риск повторного инфаркта.
В СМИ появилась информация о скандале из-за запрета на курение, алкоголь и секс, который Джигурда якобы устроил в больнице. Эти сообщения опровергла жена шоумена Марина Анисина, которая попросила не спекулировать на ситуации. Она также подчеркнула, что сосредоточена на поддержке мужа и выполнении рекомендаций врачей.