​Гарик Харламов и Александр Ревва стали голосами ключевых персонажей нового театрально-циркового представления «Алиса: Время чудес», приуроченного к юбилейному, 30-му сезону продюсерского центра «Седьмая Радуга». Гарик Харламов озвучил обаятельного и ироничного Чеширского Кота, который всегда появляется в самый неожиданный момент и ловко управляет новостями Страны чудес. Александру Ревве досталась роль ранимого и артистичного Шалтая-Болтая — персонажа, склонного к сомнениям и поискам себя, но обладающего редким талантом исполнять проникновенные арии.

Постановка по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» будет идти с 25 по 30 декабря 2026 года, а также со 2 по 8 января 2027 года на сцене концертного зала «Москва» в парке развлечений «Остров Мечты».

Фото: пресс-служба шоу

Сюжет постановки и классическая музыка

По сюжету рациональная Алиса, привыкшая доверять исключительно фактам и здравому смыслу, после случайной встречи с Белым Кроликом попадает в Страну чудес. Ей предстоит остановить Красную Королеву, решившую отменить наступление Нового года и повернуть время вспять ради вечной молодости. Вместе со Шляпником и Чеширским Котом героиня разгадает тайну управления временем, перехитрит Белую Герцогиню на её гигантской кухне, испытает резкие перемены роста и сойдётся с Красной Королевой в решающей схватке на стрелках часов.

Особое место в спектакле занимает музыкальное оформление. Произведения Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса и Эдварда Грига прозвучат в современных авторских аранжировках, синхронизированных с цирковыми трюками, динамичным действием и спецэффектами.

Фото: пресс-служба шоу

Масштаб спектакля и юбилейный сезон

В постановке задействовано более 100 артистов, для которых подготовили свыше 150 дизайнерских костюмов. Традиционной частью программы станут фирменные интерактивные игры с гигантскими надувными предметами в зрительном зале.

За 30 лет работы на ведущих площадках страны — в Кремле, «Крокусе», Дворце Ирины Винер и концертном зале «Москва» — команда «Седьмой Радуги» выпустила 975 новогодних представлений, которые посетили около 8 миллионов зрителей.