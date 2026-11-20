18 ноября на «Авторадио» состоялся пятичасовой праздничный радиомарафон, посвящённый 25-летию популярного шоу «Мурзилки Live». Неизменный «золотой» состав — Брагин, Гордеева и Захар — уже 25 лет вместе со слушателями. За это время в активе трио накопилось 11 тысяч музыкальных пародий, 12 тысяч живых концертов с участием звёзд и 33 награды «Радиомания», однако главной ценностью сами ведущие называют доверие многомиллионной аудитории.

Фото: пресс-служба ГПМ Радио

«25 лет — расцвет молодости, но для медийного продукта уникальная история. Секрет успеха Брагина, Гордеевой и Захара в их искренности и, в хорошем смысле слова, народности. Они говорят с аудиторией на одном языке, о том, что волнует людей прямо сейчас, и остаются для каждого добрым другом. Дольше „Мурзилок“ в эфире только прогноз погоды на BBC, которому уже больше века. Так что на пятидесяти останавливаться не будем, обязательно отметим все вместе 100-летний юбилей», — сказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Фото: пресс-служба ГПМ радио

Памятные таблички в школах и поздравления артистов

Праздничный эфир стал ретроспективой главных вех истории шоу — от выездных студий на Олимпийских играх до концертов на самых необычных площадках. По словам генерального продюсера ГПМ Радио Ирины Ипатоввой, вечер постарались сделать максимально тёплым и пригласили в студию людей, которые шли рядом с ведущими все эти годы. Главным сюрпризом для самих «Мурзилок» стали именные памятные таблички, установленные в их родных школах. О подарке Брагин, Гордеева и Захар узнали прямо во время марафона из видеосюжета с поздравлениями от своих учителей — зрители могли наблюдать за их реакцией в прямой трансляции на сайте радиостанции и в группе в «Одноклассниках».

Фото: пресс-служба ГПМ Радио

Гости поздравляли юбиляров все пять часов праздничного эфира. Телеведущий НТВ Вадим Такменев отметил всенародную любовь к шоу, а певица Татьяна Куртукова, чей первый большой хит прозвучал именно у «Мурзилок», подчеркнула редкое умение ведущих создавать в студии домашнюю атмосферу, в которой артист легко раскрывается. Игорь Николаев, в свою очередь, сравнил стабильность состава трио с легендарной британской рок-группой:

«Столько лет в одном составе! Знаю только два таких коллектива — „Мурзилки“ и Rolling Stones», — сказал артист.

Фото: пресс-служба ГПМ Радио

Хоккей, безопасность на дорогах и привет с орбиты

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк исполнил вместе с ведущими песню «Трус не играет в хоккей» и напомнил, как трио работало на чемпионатах мира, поддерживая национальную сборную на пути к золотым медалям. Поздравить коллектив приехал и начальник Госавтоинспекции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников — с ведомством у радиостанции связан ряд совместных инициатив, включая программу «Вместе за безопасность», акцию «Безопасный пешеход» и чемпионат «Формула Авторадио». Глава Госавтоинспекции отметил, что ведущим удаётся с душой и юмором доносить до миллионов водителей важные правила ответственности на дороге.

Фото: пресс-служба ГПМ Радио

«Мурзилки» выходили в эфир из самых разных мест, единственной непокорённой точкой для трио остаётся космос, хотя голоса ведущих уже звучали на Международной космической станции: в 2011 году по просьбе жён космонавтов они записали видеопоздравление для Александра Самокутяева и Андрея Борисенко. Присутствовавший на марафоне лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, возглавлявший тогда дублирующий экипаж, рассказал, насколько важны такие ролики перед стартом и на орбите, и пригласил ведущих провести прямой эфир из космоса.

Свои видеоприветы юбилярам направили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Сергей Лазарев, Татьяна Устинова, Сергей Бурунов и другие известные персоны. В программу марафона также вошли фрагменты юбилейного «Квартирника НТВ у Маргулиса» с участием трио и их друзей, а на протяжении всего вечера в студии работали художницы, создававшие дружеские шаржи для гостей. Главные моменты праздника собраны в соцсетях и мессенджерах «Авторадио».