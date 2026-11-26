На могиле актера Мэттью Перри, скончавшегося в 2023 году и похороненного на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе после смены таблички исчезла отсылка к сериалу «Друзья», сообщает Radar Online.

По информации СМИ, на изначально установленной табличке, помимо полного имени артиста и дат его рождения и смерти, была надпись «Любимый друг», отсылавшая к сериалу, звездой которого был Перри.

На новой табличке вместо нее написано: «Мы любим тебя всем сердцем».

Сообщается, что табличку на могиле актера сменили через несколько недель после отказа всех коллег Перри по «Друзьям» принять участие в съемках посвященного ему документального фильма.

Ранее стало известно, что отец Мэттью Перри не смог сняться в сериале о сыне из-за болезни.