Смотреть фильмы и пользоваться интернетом во время поста можно, если выбирать содержание осознанно и ограничивать развлечения, рассказал Донецкому агентству новостей руководитель миссионерского отдела Горловской епархии протоиерей Димитрий Абросимов.

По его словам, спокойный фильм духовной направленности или чтение блога священника не противоречат постной сосредоточенности. При этом полезно сократить бесцельное листание ленты и избегать ссор в комментариях, сплетен и содержания, нарушающего внутренний покой.

«Интернет — не зло и не добро. Он — средство. Он не спасет вас и не погубит вас сам по себе», — подчеркнул Абросимов.

Священнослужитель отметил, что важно самому управлять использованием технологий. Обращаться к интернету для конкретных нужных дел и становиться зависимым от смартфона — разные ситуации.

В качестве альтернативы развлекательному контенту протоиерей предложил чтение книг, молитву, добрые дела и общение с близкими. Рождественский пост начинается 28 ноября.